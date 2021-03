【備戰DSE】DSE英文科最後階段操卷指南 英文5*尖子分享卷二溫習重點

▲ 5*尖子分享卷二溫習重點。

距離2021年DSE日子不遠,相信考生們都在埋首溫習作最後的衝刺,若只為操卷而操卷,未必能獲得最理想的效果。Spencer Sir將會陸續撰文,結合試卷分析及個人心得,希望可以給予考生們參考,今次將會集中講卷二最後30日操卷指南。

首先要講Past Paper 重點,建議可以集中睇 2019-2020 年,留意這兩年的出題模式,因為最近2年出題模式都不同。如果時間不夠,建議不用狂作文,因為寫一篇作文,前後都需要1小時。

相反,可以試下溫習作文notes後,拿2至3題past paper ,俾5分鐘自己練好brainstorm 框架,每段大約會寫咩points,再寫主題句,並嘗試將學過的技巧及Vocab /句式放入去。

操練重點:

1. 每星期睇2篇5** Samples,之後分析一下以前考生取5** 的原因 (分開內容/Language/Organizations)

2. 揀20句你自己覺得作文一定用到的句式

例如:「 It is of paramount importance that」 句子

3. 除非英文已穩Level 5*,否則建議大家每2日做一篇proofreading exercise

最後提醒,同學們是考語文科,切勿只信神技/萬能key,我從來無見過有人寫「I is a boy 」可以英文Writing 作得5+。

