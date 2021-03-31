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【復必泰疫苗】消息：下一批次復必泰擬周五付運抵港　復星料本港周末或可恢復接種

社會 13:33 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

消息：下一批次復必泰擬周五付運抵港。

復星/德國BioNTech「復必泰」新冠疫苗早前因包裝有瑕疵，港府上周三(24日)剎停接種復必泰計劃。復星國際董事長郭廣昌表示，香港或可於周末前或下周初恢復接種「復必泰」。消息指，另一批次「復必泰」疫苗擬於本周五(2日)付運抵港作替補，當中部分劑數轉往澳門。

港府上周六(27日)已接獲復星提交的初步調查結果，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素，又不排除長途運輸過程中環境因素所致。詳情請見【下一頁

行政長官林鄭月娥昨日亦指當局會盡快與復必泰疫苗的生產商商討，以盡快恢復疫苗接種計劃。詳情請見【下一頁

有外媒引述復星國際董事長郭廣昌表示，由於疫苗包裝上有點瑕疵問題，出於謹慎暫停接種疫苗，但對疫苗業務的發展
充滿信心；又透露香港可能於周末前或下周初恢復接種「復必泰」疫苗。

據了解，另一批次「復必泰」疫苗擬於本周五(2日)，由德國付運抵港作替補，當中部分劑數轉往澳門。

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記者：陳正怡

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