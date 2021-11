相信小學生都知道Mind可作名詞(Noun)用,有「頭腦」的意思。但除此以外,Mind 其實也可作動詞(Verb)用,表達以下兩種意思。

1. 表示「介意」

Do you mind if I switch off the radio?

你介意我把收音機關掉嗎?

Would you mind going out with me now?

你介意現在跟我外出嗎?