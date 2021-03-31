【名潮食館群組】名潮食館爆疫逾50人中招　餐廳代表聯同專家首度現身回應4大指控

▲ 「名潮食館」代表聯同室內環境測量專家召開記者會，就餐廳爆疫一事作出回應。（陳國峰攝）

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」早前爆發新冠肺炎疫情，致逾50人染疫，包括員工、食客等。事隔近個半月，餐廳代表聯同專家首度現身，並逐一回應外界各項指控及批評，強調餐廳鮮風量符合牌照規格，質疑當局視察時，現場環境與餐廳日常運作有不同，結果未必反映現實情況。餐廳代表亦再向受影響食客致歉。

指控（一）：鮮風量不理想 只及牌照三分一

「名潮食館」邀請的室內環境測量專家羅國湧表示，機電工程署早前委派合資格的專家做測試，檢視及搜集在期內有關通風系統及數據，了解餐廳上層每小時可換氣8至12次，下層每小時換氣次數介乎2.9至5次，鮮風量達到每人每小時17立方米的牌照要求，兩層均足夠食客使用，當餐廳容納量少於一半時，每人可用兩倍以上鮮風。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇3月1日視察餐廳後曾指，爆疫源於餐廳輸送空氣喉管窄致通風差，鮮風量只及申請牌照時說明的三分一，情況很不理想。

羅國湧指，袁國勇教授當日到場時，餐廳廚房沒有運作， 當時店內設備運作與日常運作亦有相差，認為未必能完全反映全部真實情況。

對於政府要求食肆5月起要做到每小時換氣6小時，羅國湧稱有關安排可降低感染風險，但不代表不會出現個案。

▲ 室內環境測量專家羅國湧引述數據指，「名潮食館」鮮風量符合規格。（陳國峰攝）

指控（二）：茶水間內放置的餐具成另一播毒源頭

羅國湧說，據他了解，「名潮食館」日常都是單方向處理所有餐具，惟餐廳於2月24日因出現確診個案而被勒令停業，停業後員工或未有機會回店內進行執拾工作，令部分乾淨及已用的餐具放在一起。

袁國勇早前稱，餐廳地下是所有碗碟是放同一地方，沒有分開乾淨及已使用，若器具或員工的手有感染到，或令茶水受交叉污染，成播毒一環。

羅國湧說，「名潮食館」在食環署2月的巡查報告全部合格，證明餐廳衞生及清潔符合規格，並非播疫源頭。

指控（三）：爆疫後無對外表述及回應

「名潮食館」店長譚言西解釋，事件發生後，10名員工確診，9名員工送往檢疫，餐廳需要處理大量善後工作，了解員工及食客情況，並通知所有曾到訪的食客做檢測，同時整理資料，邀請專家檢視餐廳通風系統等，故店舖保持箴默至今。

指控（四）：餐廳兼職清潔工被稱「超級傳播者」

譚言西稱，被稱為「超級傳播者」的兼職員工叫祥叔，現年72歲，現時仍在深切治療部留醫，情況尚未穩定，而根據公司內部紀錄，祥叔於2月16日曾做檢測，翌日報告為陰性。他強調，店舖及員工均有遵照政府要求及指示，而衞生防護中心於3月6日已證實感染源頭並非來自餐廳，中心早於2月14日曾提及K11 MUSEA的「Cartier」已有病毒擴散。

「名潮食館」行政總廚許美德形容，祥叔按足指示進行檢測，染疫屬不幸，但背負了「超級傳播者」之名，與太太在確診以來承受輿論巨大壓力，心力交瘁，情何而堪。

「名潮食館」爆疫至今已達40多天，代表均對事件感無奈，向受牽連的員工及食客致歉，對仍在康復中的患者致深切慰問，希望他們早日康復。被問及會否要求袁國勇或港大團隊道歉，餐廳代表指公司未有就此作討論。

▲ 「名潮食館」爆疫後，K11 Musea亦終止其租約。（陳國峰攝）

名潮食館被K11 MUSEA終止租約，餐廳代表感無奈19員工將失業，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩