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【名潮食館群組】名潮食館被K11 MUSEA終止租約　餐廳代表感無奈19員工將失業

社會 13:55 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「名潮食館」爆疫後，K11 Musea亦終止其租約。（陳國峰攝）

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」早前爆發新冠肺炎疫情，致逾50人染疫，K11 MUSEA隨即因餐廳被指鮮風量不足而終止與「名潮食館」的租約。餐廳將於本周五（2日）離場，對商場單方面決定感無奈，暫無計劃採取法律行動，但19名員工將會失業，盼能東山再起。

「名潮食館」店長譚言西表示，餐廳被K11 MUSEA單方面終止租約，將於本周五（4月2日）正式結束營業，19名員工將面臨失業，公司會按照勞工法例向他們作出賠償，有需要時會提供協助。

他形容，餐廳爆疫屬不幸事件，公司對商場單方面的決定感到無奈、不忿，認為有需要在離場前向公眾交代事件始末，希望能釋除公眾疑慮。

「名潮食館」行政總廚許美德稱，餐廳暫無收到有食客提出索償，公司亦暫無計劃就K11 MUSE的決定採取法律行動，但希望日後有機會在本地重新開業，屆時料會優先聘用原本的餐廳員工。

譚言西說，餐廳於2019年12月開業，迄今約一年半，有逾4萬人次光顧，感謝食客的支持，冀能再有機會為他們服務。

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記者：陳曉瑩

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