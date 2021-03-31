【虐殺女童】控方結案陳詞指3名被告營造充滿愛和關懷的家庭　將兩兄妹當成乞丐

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，今（31日）於高等法院續審。（資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，今（31日）於高等法院續審。控方今展開結案陳詞，直言父母及繼外婆3人均向陪審團營造一個充滿愛和關懷的家庭，但兩兄妹的傷勢照片勝過千言萬語，若陪審團細看那些傷勢照片，便會懷疑他們是認真的嗎？控方直指3人比陌生人對兩兄妹更差，甚至將兩兄妹當成乞丐。而若然繼外婆及早阻止父母虐待女童，女童便不會死亡。

控方今於結案陳詞中指出，涉案父親告訴大家，他處理小朋友行為問題的方式，是會先了解發生什麼事，然後只會施以可接受的體罰，亦會阻止妻子，即涉案繼母對小朋友施以過份的體罰。而繼母則聲稱自己對女童Z和兄長X視如己出，「攞個心出嚟錫佢哋」；繼外婆亦指她對兩兄妹和親生孫女Y一視同仁。

控方指，3名被告向陪審團營造出一個充滿愛和關懷的家庭，但兩兄妹的傷勢照片勝過千言萬語，若陪審團細看那些傷勢照片，便會懷疑他們是認真的嗎？姑勿論3名被告是兩兄妹的父母和外婆，他們甚至比陌生人對兩兄妹更差。

控方指，兩兄妹在遷離親生祖母的寓所前，他們感到開心和安全，Z更早於約3歲時已毋須使用尿片，亦不需要任何特別照顧，她待人有禮，亦沒有行為問題。據Z在幼兒園的老師憶述，Z本來是個開朗的小朋友，惟在搬到跟繼外婆同住後，便變得沉默寡言。

控方又指，老師曾供稱Z懂得餐桌禮儀，但繼母與前夫所生的女兒Y在作供時，被問及為何兩兄妹不准與父母同枱吃飯，Y卻指因為兩人沒有餐桌禮儀，因此被父母當成乞丐，只獲發一個膠碗，在角落用來吃父母和Y吃剩的飯菜。

控方指兩兄妹搬家後，從充滿愛和關懷的家庭，走到一個充滿恐怖和痛苦的家庭。控方相信辯方會提及一些一家人外出遊玩的照片，但控方提醒陪審團考慮那些照片時，亦要記得兩兄妹的傷勢照片，還有那些談及對兩兄妹瘋狂虐待的短訊紀錄。而且那些看來溫馨的相片，正正是在兩兄妹遭虐待的期間拍下，因此照片背後，其實兩兄妹正在受虐。

控方又指出謀殺罪的控罪元素指，無可爭辯的是父母二人以非法行為導致Z死亡，唯一爭議的是兩人是否有意圖對Z造成嚴重身體傷害。控方指父母於案發的5個月期間作出一連串行為，包括虐打、懲罰和忽略，以致Z的死亡，而Z的死因明顯是經過長時間的虐待後，免疫系統大倒退，使細菌入血時，其免疫系統無法擊退細菌，最終Z死於敗血症。而兩名醫生證人亦指出，若然Z有得到及時的治療，她可逃過一劫。控方指，陪審團並非要聚焦於特定的日子或行為，而是被告長時間的行為。

控方又指出，陪審團要考慮的重點是，父母二人在5個月期間，是否於任何一個時間，有意圖對Z造成身體嚴重傷害。控方坦言本案中，Z死於敗血症，對陪審團來說可能是較間接的死因，但謀殺無分間接或直接。而且控方亦毋須證明，父母必然預計得到Z會受到致命感染而最終因敗血症而死亡。

對於父母曾表示承認誤殺罪但不獲控方接納，控方解釋指因為本案遠較誤殺嚴重，父母在虐待Z的時候，根本有意圖對她造成身體嚴重傷害。當然父母二人作供時均堅稱並無意圖，但除了兩人的說話外，根本沒有其他證據以作支持，相反，卻有大量證據說明有關意圖，當中包括父母之間和繼母與友人之間的短訊紀錄、X和Y的證供，和Z身上的傷勢。

控方解釋，父母之間的對話紀錄只反映出部分虐待過程，因為當父親下班回家後，他虐打兩兄妹的過程根本毋須透過微信交代，但X和Y的證供卻有提及。控方指對話紀錄提及父母曾多次虐打和飢餓Z，事發前一天更跟Z玩「飛高高」和「扮超人」，將Z的頭部撞上天花，全都反映兩人的意圖。

至於X和Y的證供，Y曾目擊大部分兩兄妹受虐的過程，更能說出父母打過兩兄妹很多次，「隔日打」，亦能清晰描述兩兄妹受虐的經過，而X亦能描述Z身上的傷勢。

控方指繼母稱自己患有抑鬱症，其判斷力因而受影響，繼母於被捕後更指Z身上的傷勢全由丈夫造成，明顯是要諉過於人，事實上證據反映她亦有份虐打Z，所以她的判斷力真的如辯方精神科醫生所指般受影響嗎？

至於繼外婆一方，控方指她與Z一家五口同住，間中亦會協助繼母照顧小朋友，因此她亦對兩兄妹負有管養責任，重點是，她本人有否虐待兩兄妹。控方引述Y的證供指，Y能清晰明確地指出，繼外婆曾以藤條打兩兄妹，即使在事發3年後，仍能毫不含糊地多次確認上述說法。若然繼外婆沒有打過兩兄妹，Y何以說出如此具體的描述？

控方指繼外婆所干犯的忽略兒童罪，才是最嚴重的控罪，因為若然她選擇介入，她絕對可以阻止這些虐打和飢餓，更可以阻止Z的死亡。雖然繼外婆指她於案發期間，經常於晚上9時半才回家，亦因自己母親的死而感到非常傷心，而且需依賴藥物而入睡，但觀乎兩兄妹的傷勢照片，她真的無法察覺傷勢嗎？她又真的沒有留意到父母不斷虐打兩兄妹嗎？尤其父親日間要上班，他必然是晚上回家後才會虐打兩兄妹，繼外婆又真的無法察覺嗎？但繼外婆卻於整整5個月期間，均選擇不阻止這些行為。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝