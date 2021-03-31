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【親子山遊】深井親子遊尋找世外桃源　免費隱世農莊看紫色蓮花紅蜻蜓

親子好去處 15:40 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

深井親子遊尋找世外桃源，免費隱世農莊看紫色蓮花紅蜻蜓。

疫情下小朋友不能到公園放電，行山是不少父母的選擇。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖介紹，到深井尋找世外桃源，在免費的隱世農莊中看近百朵紫色蓮花，親親大自然之餘，還能創作屬於一家人的親子時光。

Miss Swan Swan一家由深井出發，經過靈光小學和裕記燒鵝，穿過大紅燈籠，轉右便到達行清快塘段的山徑入口。整段路以樓梯和斜路的石路為主，沿路有部份地方有樹蔭，間中吹起微風也不算太辛苦。沿路有兩個涼亭及一個蹲式公廁，還有一些石櫈，所以不怕沒有地方休息。

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途中，往後望便可俯瞰深井著名地標嘉頓麵包大廈及汀九橋的壯觀。山徑上有路牌顯示到農莊的步行時間約45至50分鐘，惟因與小朋友同行，最後需時1小時10分鐘才到達。

小朋友看見牛牛超興奮。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

小朋友看蓮花紅色蜻蜓

杜鵑花正盛開。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

到達喜香農莊後，門口有一些盛放的勒杜鵑及紫藤花，惟剛過花朵的盛放期，花朵的數目並不多。不過，農莊內的蓮花池的紫色蓮花正盛放，小朋友還可以在池塘邊看蝌蚪及紅色蜻蜓，山上除了小動物外，還有大隻牛牛，讓小朋友可以近距離接觸大自然，上一堂生物課。Miss Swan Swan提醒，沿途多蚊，記得帶備防蚊用品。

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回程可食深井名物燒鵝

回程可沿路返回深井吃當區名物燒鵝，回程只需半小時便落到深井。Miss Swan Swan表示，該山徑適合精力充沛的小朋友，而農莊的範圍不大，但勝在可免費參觀，而且蓮花池非常壯觀，「如果鐘意行山嘅朋友，此行係不錯嘅選擇。」

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯︰梁節儀

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