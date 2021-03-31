【智叔病逝】古天樂長文悼念廖啟智　感觸電影《尋秦記》成遺作：智叔作育英才

▲ 古天樂發文悼念廖啟智。

「智叔」廖啟智因患胃癌於本月28日病逝，生前對演戲充滿熱誠的智叔，拍過無數精采作品，而廖啟智過身前參予的6部電影尚未上畫，當中包括古天樂主演的電影《尋秦記》。古天樂今日亦在社交平台留言悼念智叔。

智叔當年在《尋秦記》演烏有博士，為劇中項少龍（古天樂》策劃穿越時空的計劃，只在首集現身，但也令劇迷記得。

▲ 古天樂安排智叔再演「烏有博士」。（影片截圖）

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古天樂：如同一個博士般的存在

至古天樂拍攝電影版，亦邀智叔再度擔演同一角色，可是智叔不幸病逝，《尋秦記》成為智叔遺作之一。

古天樂今日在微博上發長文悼念智叔，古仔寫道：「智叔一路好走，近年我跟「智叔」廖啟智在《Z風暴》、《L風暴》、《P風暴》、《危城》等合作，每次都是十分愉快。但沒有想過電影版《尋秦記》，會是跟他最後一次合作。」

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古仔又寫：「他跟電視版一樣飾演烏有博士，在現實世界，智叔作育英才，對許多投身演藝工作的年青人來說，智叔也如同一個博士般的存在。

古天樂又指：「對跟他合作的人來說，智叔的影響力同樣是非常巨大，相信所有台前幕後的同事，都會深深感受他的專業精神，無論在拍攝過程中有多艱辛，他臉上總是掛著淡淡的微笑，像在鼓勵大家，叫所有人再用心去做，就能完成工作。我和所有《尋秦記》的同事，都會永遠懷念你。」

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除《尋秦記》，目前智叔仍有4部電影遺作有待上映，如下：

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同場加映：何遠東訪問