【僭建覆核】質疑毛孟靜住所僭建屋宇署未執法　梁振英公司申覆核許可候判

▲ 質疑毛孟靜住所僭建屋宇署未執法，梁振英公司申覆核許可候判。（經濟日報資料圖片）

全國政協副主席、前行政長官梁振英早前成立803基金有限公司提出司法覆核，質疑屋宇署未有針對前立法會議員毛孟靜，涉將淺水灣道寓所地庫車位違規改建一事，採取執法行動。803基金今（31日）於高等法院申請司法覆核許可，指違規改建的涉事住戶為公眾人物，屋宇署未有採取執法行動，會吸引較大的公眾關注，涉及到公眾利益；律政司代表屋宇署一方則指，涉事違規改建即使不獲豁免，由於未有構成即時危險，屋宇署根據政策，不會立刻採取執法行動；法官押後判決。

原告803基金有限公司；答辯人屋宇署署長，毛孟靜丈夫Philip Arthur Bowring被列為與訟相關利害人士。

原告一方今指，涉事寓所車位違規改建，而且不屬於《建築物條例》第41（3）條的受豁免情況，認為屋宇署未有採取執法行動，屬於未有公平合法地落實執行法例及法律錯誤，涉及到公眾利益。

法官問及原告一方，指香港有大量違規改建項目，如果每個人都成立公司入稟司法覆核，去挑戰屋宇署決定，法庭豈不是會被司法覆核聆訊所淹沒。

原告一方則回應指，涉事寓所的住戶為公眾知名及有政治影響的人物，屋宇署就其違規改建未有採取執法行動，會吸引較大的公眾關注，對公眾利益有較大影響。

屋宇署署長由律政司代表，律政司一方今陳詞指，就涉事寓所而言，申請方沒有足夠的直接利害關係，指相比起申請方，寓所兩旁或樓上住戶有更直接的利害關係，惟相關住戶均沒有司法覆核屋宇署決定。

律政司一方續指，就公眾利益層面，申請方為一間公司，而其業務亦與屋宇建築無關，亦欠缺了相關專業知識或資訊，而申請方稱涉事寓所住戶是公眾人物，有違法律面前人人平等的原則。律政司一方認為申請方欠缺直接利害關係，法庭毋須滿足其司法覆核許可申請。

法官問及律政司一方，對於申請方所指，涉事寓所屬於違規改建及非豁免範圍內，律政司一方有何回應。

律政司一方續指，涉事寓所屬於違規改建，惟根據條例，改建的車位有所遮蓋，故適用於豁免範圍，而即使涉事寓所不被豁免，由於改建未有影響到樓宇結構或構成危險，屋宇署根據政策，不會立即採取執法行動，而屋宇署曾向涉事住戶發出兩封信件，並非無任何行動。雙方今早陳詞完畢後，法官將判決押後。

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記者：王仁昌