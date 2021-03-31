【暴動判囚】涉荃灣堵路及以鐳射射警員　21歲男生認暴動罪囚4年

▲ 涉案男生早前承認1項暴動罪，今（31日）於灣仔區域法院被判囚4年。（經濟日報資料圖片）

2019年8月25日有人發起荃葵青大遊行，21歲男學生涉當日在楊屋道參與堵路及用鐳射筆照射警員，及後於深水埗警署與欽州街一帶被捕。涉案男生早前承認1項暴動罪，今（31日）於灣仔區域法院被判囚4年。法官判刑時稱，不相信被告一時衝動犯案的說法，又指被告遊行後沒有返家，參與暴動後最終被捕，法官又指被告在示威者中有支持及鼓勵的角色，終判4年監禁。

被告蔡子聰（21歲）報稱學生，承認於2019年8月25日在荃灣楊屋道參與暴動。

法官杜大衛判刑時指，2019年6月至10月爆發特殊公眾暴亂，香港多區的公眾秩序被破壞，有人堵路、以鐳射筆及汽油彈襲警，破壞社會安寧。法官認為考慮到公眾利益，判監為合適，判入勞教中心不足以反映案件嚴重性。

案情指，2019年8月25日，有人發起「荃葵青大遊行」，及至下午約4時半，有人在楊屋道集結及堵路，約1,000名黑衣人聚集，有人向警方防線掟磚頭、石頭及雞蛋，亦有人用鐳射筆照向警方。及後有人向防線投擲汽油彈，在場的警員作出驅散。

及至晚上8至10時，深水埗警署及長沙灣道一帶出現非法集結，警方在欽州街一帶驅散期間拘捕被告，並在其背包內搜出2個可發出鐳射光的裝置，以及面罩、防護裝備等。

法官引述辯方所指，被告參加遊行後，因一時衝動才犯案，而被告親寫的信中又提到，曾打算逃離現場但最終無法做到，但法官指被告背包中有防護裝備等，故不相信被告及辯方的說法，又指被告遊行後沒有返家，參與暴動後再到深水埗，最終在欽州街一帶被捕。

法官指現場片段顯示，荃灣現場馬路被阻，警員作出警告後，並施放催淚煙，示威者繼續照射鐳射筆及以汽油彈襲警，暴動持續近1小時，更有片段拍攝到汽油彈曾落在採訪中的記者身邊，汽油彈對警員及現場人士均造成危險，幸最終無人受傷。雖然汽油彈並非由被告投出，但被告與示威者聚集，有支持及鼓勵的角色，被告坦白認罪，扣減刑期後判以4年監禁。

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記者：林欣樂