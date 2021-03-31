【劏房租務管制】劏房租管研究報告出爐　倡業主續租不得加租逾15%

▲ 「劏房」租務管制研究工作小組主席梁永祥（馮漢柱攝）

全港約有10萬間劏房，有意見認為住戶居住環境差，又要承擔高昂租金。由政府成立的「劏房」租務管制研究工作小組，今日（31日）向政府提交報告，其中建議引入載有強制性條款的「標準租約」，租期固定兩年，期間租金不能上調；租客有權續租一次，即租住權為期4年。

根據標準租約，建議對續租租金進行規管，業主續租不得加租逾15%，或高過差估署公布的私樓租金指數，以較低者為準。一旦私樓租金指數是負數，業主就需要按相應幅度減租。

工作小組委聘的經濟學者認為，考慮到房屋是必需品，弱勢社群在私人租務市場的選擇，幾乎就只有劏房，認為劏房在價格方面沒有彈性可言。由於劏房市場有欠完善，劏房實施租金管制，並不違反自由市場原則。

經濟學者也預期，除非管制幅度很大，否則租金管制不會即時令劏房供應減少，因為把劏房還原性普通單位的成本不菲。

「劏房」租務管制研究工作小組於去年4月成立，負責就本地劏房情況向政府提交報告；並提出意見，應否於本港實施劏房租務管制。

被問到有建議認為要設立「起始租金」，小組主席梁永祥回應指，制定客觀公平的「起始租金」不太可行，因涉及高昂行政費及行政負擔，以及有可能引發大量業主與租客糾紛。此外，現時沒有足夠數據，加上有其他法律爭議。他續指，是次小組提出的建議是以「先易後難」的方式，讓基層在較短時間得到保障，同時希望業主及租戶有秩序地租用劏房及不涉及剝削；又認為若做好研究，仍需要最少2、3年才能做到。

而就立法時間表及罰則，梁永祥回應指報告只是流程的第一步，交報告後需由政府考慮是否全部接受或部分接受，他很有信心政府會接納是次報告，「應該不會有很大問題」；第二步將會交由律政司撰寫相關法例，認為撰寫過程需時及需要尊重專業人士意見，明白到當中或涉及改動；而第三步就是在立法會，過程有可能有所增減。他強調，政府及立法會非常支持小組工作，認為可以很快通過。另就罰則問題，梁永祥強調小組建議有罰則，但罰則詳情及工作須由律政司處理及與現時法例作出平衡。

被問到引入租務管制，是否已平衡業主和租客利益，達至雙方公平，梁永祥認為措施對業主而言不是太問題，「做得劏房生意應該對管制措施不太反對，只是不願意與租客簽租約、亂加水電費及不訂明租期的不良業主才會擔心一連串的措施」。

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記者：吳卓峰、曾卓鋒