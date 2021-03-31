【選舉制度】曾國衞：資格審查委員會成員若參選特首要辭職　

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞指出，資格審查委員會成員若打算參選特首，一定要辭職。（程志遠攝）

人大昨通過《基本法》附件一及附件二修訂，政制及內地事務局局長曾國衞指出，資格審查委員會成員若打算參選特首，一定要辭職，故不存在利益衝突，但他相信，若個別官員有參選安排，不會加入資審會。

曾國衞今（31日）出席立法會《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》小組委員會時稱，當局目前構思由主要官員出任資審會委員，他認為這並無不妥，因為主要官員熟悉基本法及憲法。對於會否出現曾被批評的司局長，針對候選人的情況，曾國衞指，官員會秉公辦理，相信官員會坦然在立法會接受議員質詢，不會影響資格審查工作。

建制派「班長」廖長江關注，曾被資格審查委員裁定不符合參選資格的參選人，是否亦等同日後不符合參選資格，未能參選。曾國衞回應指，即使過往參選人曾被資審會否定參選資格，不等如該名人士再次參選時會被自動介定為不符合參選資格，強調資審會將按照每次的選舉情況，重新審視參選人資格。

熱血公民立法會議員鄭松泰關注，被資格審查委員會裁定不符合選舉資格的參選人，是否意味其涉嫌違反港區國安法。曾國衞稱，若果國安委和警方國安處在審查候選人資格的過程中，發現參選人涉及違反國安法的證據，警方會進行執法工作。

另外，曾國衞指出，除了資格審查委員會根據國安委意見書作出的決定，不受司法覆核外，在其他任何情況都可提出司法覆核或選舉呈請。他又指，若有需要的話，當局會允許參選人向法庭提交補充資料，再作決定，若參選人因「國安理由」被否定參選資格，會清楚標明。

曾國衞指，當局未來會落實選舉委員會成員的宣誓安排，透露與立法會議員及區議員的宣誓安排類近。對於選委會第四界別中，內地港人團體代表的組成，他稱，港府正作研究和挑選，亦正與內地5個辦事處討論合適團體作為選民基礎。

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記者：尹櫻霖