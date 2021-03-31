食安中心上月抽取逾3000個食物樣本檢測　3個樣本檢出鎘含量及除害劑殘餘超標已於早前公布

▲ 食安中心公布二月份食物安全報告，當中3個不及格樣本已於早前公布。（經濟日報資料圖片）

食安中心上月抽取1000個食物樣本作微生物檢測，及約2700個樣本進行化學及輻射水平檢測，當中一個百合樣本及一個胡蘿蔔樣本鎘含量超標，另有一個櫻桃番茄樣本除害劑殘餘超標，均已於早前公布，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.9%。

中心已就不合格樣本跟進，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源；又提醒業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。

是次檢測樣本包括約1700個蔬菜、水果及其製品樣本、約200個穀類及穀類製品樣本、約300個肉類、家禽及其製品樣本、約600個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本、約400個水產及其製品樣本，及約500個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。

微生物檢測包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等。輻射水平檢測包括從不同地區進口的食品中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

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責任編輯：陳正怡