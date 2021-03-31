【癌症殺手】金毛楊錦鴻不煙不酒驚患肺癌離世　肺癌年殺3000人醫生教一招自測

▲ 每年肺癌死亡人數逾3000，醫生教一招自測。

香港第二位Sub-3（3小時內）完成世界6大馬拉松的長跑好手楊錦鴻（金毛）昨日不敵肺癌，與世長辭，終年51歲。金毛作息飲食正常，不煙不酒，每星期定時練跑，卻在2019年底確診肺癌三期，令人詫異。臨床腫瘤科專科醫生蔡清淟就指出，以往9成肺癌是由吸煙所致，近年不吸煙患者比例增10至20%，尤其是不吸煙的女患者。

▲ 長跑好手金毛楊錦鴻不敵癌魔離世。

金毛一直活躍跑界，交遊廣闊，各方好友昨天下午得悉其死訊後，均表示不捨難過，在個人IG、金毛Facebook貼上合照悼念好友，如林海峰就提到自己是受金毛鼓勵，2018年才會到日本參加埼玉馬拉松，並創下3小時13分的個人最佳時間。

而袁偉豪、樂隊Kolor主音Sammy、柳俊江、徐濠縈，以及「在晴朗的一天出發」都有出post悼念故友：

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直到今日，金毛太太Mandy在網上致謝，並承諾會與女兒好好生活：

感激各位對我同Yoyo海量嘅關心。我哋會好好生活，延續金毛嘅精神。

▲ 金毛太太Mandy在網上致謝，承諾會與女兒好好生活。（圖片來源：楊錦鴻Facebook）

肺癌作為本港頭號癌症殺手，由於初期病徵不明顯，患者多到晚期才確診，因此死亡率偏高。醫管局資料顯示，單單2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率達27.1%。而據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症死亡率中佔據榜首。

肺癌患者年輕化

養和醫院綜合腫瘤科中心副主任、臨床腫瘤科專科醫生蔡清淟曾受訪稱，肺癌患者有年輕化趨勢：

以前一年最多6至7個50歲以下肺癌患者，現時每星期4至5個新症中，就有1至2個屬50歲以下，暫時未知原因，當中部分不吸煙亦罹患肺癌！

蔡清淟亦提到，男性患者過去10年減少2.3%，但女性患肺癌發病率卻微升0.1%，同時非煙民肺癌患者亦見上升：

以往9成肺癌都是吸煙所致，近10多、20年不吸煙患肺癌比例增加至10%至20%，尤其不吸煙的女性患者增多，亦令女性發病率上升。

而非煙民所患的屬「非小細胞肺癌」，當中以「腺癌」為大多數，長期吸入二手煙、或曾患肺結核病的康復者，有較高機會患肺癌；另外吸入花崗岩放射物質氡氣、基因遺傳等亦屬罹患肺癌高危因素。

肺癌成因及7大徵狀

統計顯示，10個死於肺癌的病者中，9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。而除了吸煙外，以下因素也會增加患上肺癌機會：

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如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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而除了以上典型徵狀外，原來手指頭肥大、出現「杵狀指」亦是徵兆之一，台灣節目《健康2.0》就曾請來醫生分享，如何靠手指自我檢測：

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胸腔外科醫生陳百璽分享，首先將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間無菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

他亦提到另一方法，將食指與眼睛呈平視觀察，一般而言，甲床與第一指節角度約為150至160度，假如出現「杵狀指」，兩者角度會變得較平，甚至超過180度。

台灣資深醫療記者洪素卿解釋，心血管疾病或慢性肺病患者出現嚴重缺氧情況時，肢體的末端循環不好，會出現腫脹，另外，腫瘤會分泌某些生長因子，導致手指末端腫大症狀特別明顯。

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責任編輯：羅嘉欣