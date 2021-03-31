【升中自行派位】受惠移民潮油天海泓獲派Band 1中學人數增　疫下較多家長考慮放棄直資學位

▲ 油蔴地天主教小學（海泓道）今年有較多小六生在自行分配學位階段獲取錄。（資料圖片）

中一自行分配學位今日（31日）放榜，已獲甄選的正取生家長陸續接獲有關中學通知。受移民潮影響，今年升中學額競爭人數料大減，多間小學退學人數按年急增，有來自中產家庭的小六生不等放榜，剛於本周舉家離港赴英。地區名校油蔴地天主教小學（海泓道）校方反映，今年在自行階段獲派位人數增，獲名校取錄人收亦多過去年。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳副校向TOPick記者表示，學校要待明日才會從教育局得知在自行階段獲取錄的學生名單，但跟去年比較，截至今午已有不少家長主動向學校報喜，已知獲派學位的人數比去年多，當中包括不同派位組別（Banding）的學生，而當中獲派Band 1名校的人數亦有所增加，相信是因為移民潮之下，令中一學額競爭減少，而學校在疫情下亦有加緊安排外籍英語教師為學生操練網上面試亦有影響。

陳副校又指，部分小六生同時獲官津及直資校取錄，今年也有較多人考慮放棄相對較有名氣的直資校學位，她相信與疫情令經濟轉差有關，「家長都唔知份工穩唔穩陣」。

以往升中派位的自行階段及統一派位結果一併於7月放榜，自上年度起，自行階段結果提前公布，獲甄選為正取生的家長會接獲有關中學透過電話或郵寄等方式通知；如獲選為備取生，將不獲通知，但稍後如有正取生放棄學位，備取生仍有機會透過填補空缺而獲取錄，有關結果只會連同統一派位結果於7月6日一同公布；如家長在自行階段獲取錄，同時獲非參加派位直資中學取錄，則要在4月12日或之前決定是否放棄直資學位，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅