《花樣年華》4K修復版香港戲院重映　購優先場戲票送限定版濾片卡

▲ 《花樣年華》4K修復重映。

為慶祝《花樣年華》上映20周年及澤東電影30周年，王家衛導演完成了《花樣年華》4K數碼修復版，而在香港將於英皇院線在4月29日起獨家放映此片全新4K修復版，於4月1日預售。

《花樣年華》為王家衛執導的第7部電影，在國際多個電影頒獎禮獲獎，成為全球不少戲迷的經典。當中包括在2000年的康城影展上，梁朝偉憑此《花樣年華》榮登康城影帝寶座，杜可風、李屏賓及張叔平亦分別獲頒最佳藝術成就大獎。

▲ 全新海報。

在2017年，L'Immagine Ritrovata電影修復所於王家衛導演的指導下，分別於意大利博洛尼亞及香港展開了電影的4K數碼修復。

《花樣年華》4K數碼修復版完成後，於去年起分別在美國紐約、法國盧米埃及韓國釜山進行影展放映，香港終定於4月29日在全線6間英皇戲院上映，並於4月17日會有優先售票場供影迷率先欣賞。

▲ 《花樣年華》

英皇院線於尖沙咀iSQUARE英皇戲院開設優先場，門票室4月1日優先預售，除專享全港獨家365天網上購票免手續費優惠外，凡購買優先場戲票乙張可獲贈《花樣年華》限定版「濾片卡」乙張，數量有限，送完即止。

對於修復工程，王家衛導演表示：「《花樣年華》結尾有這樣的一句 —那些消逝了的歲月，彷彿隔著一塊積著灰塵的玻璃，看得到，抓不著。這正是我2015年重看這部電影的感受。我們跟Criterion公司合作，在L'Immagine Ritrovata電影修復所精細的修復工作下，前後花了數年時間修復了包括《花樣年華》在內的一系列作品。今天，玻璃已不再塵封。」

▲ 梁朝偉憑此片奪康城影展影帝。

關於電影本身，王家衛導演說：「《花樣年華》是一個關於秘密的故事，由一個秘密開始，另一個秘密作結。」