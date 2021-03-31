【復活節好去處】荃灣廣場變身空中花園設6大打卡位 4月多買多賞優惠大派15,000張贈券
今個復活節，荃灣廣場會首度聯乘人氣園藝專家Greenology，將城市森林搬進5樓戶外空中花園，化身成為共享綠藝空中花園Botanical Garden，讓大眾感受植物自然風。
由即日起至5月31日，「荃灣廣場─共享綠藝空中花園」與Greenology會將Botanical Garden融入日常生活中，創作6大休憩打卡場景，包括有22米長的綠藝打卡牆、部落小帳幕、度假風藤編小窩及Green Fingers鞦韆等，各品種及形態的綠色植物會設置於戶外平台花園，就算在市區也能享受慢活寧靜感。
而為配合悠閒生活主題，商場由即日起至4月6日還會有慢活市集，齊集20個小手作品牌，如本地烘焙咖啡My Little Coffee、草木花作、手工皂及香薰Lily.homemade、環保及升級再造產品Green360HK等，讓文青們搜羅生活好物，增添生活趣味。
荃灣廣場更會於4月更舉行多買多賞餐飲購物優惠，大派15,000張優惠券，只要於場內指定餐飲商戶消費每滿$200，即可換取$20餐飲贈券；消費滿$1,500則賞$50贈券回贈，以及買一送一戲票贈券，最多可賺$700贈券。而周末限定消費滿$6,000更額外賞$100電影戲票現金券，回贈優惠高達$800。
共享綠藝空中花園
日期︰即日起至5月31日
地點︰荃灣廣場L5空中花園
時間︰周一至四10:30am-8:30pm、周五至日及公眾假期10:30am-10pm
慢活市集
日期︰即日起至4月6日
地點︰荃灣廣場L1中庭
時間︰周一至五11am-8pm、周六、日及公眾假期11am-9pm
多買多賞優惠
日期︰即日起至5月2日
地點︰荃灣廣場L3顧客服務中心
記者︰黃依情