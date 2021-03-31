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【復活節好去處】荃灣廣場變身空中花園設6大打卡位　4月多買多賞優惠大派15,000張贈券

休閒消費 15:34 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

荃灣廣場聯乘園藝高手Greenology將5樓戶外花園變身做共享綠藝空中花園。（商場提供）

今個復活節，荃灣廣場會首度聯乘人氣園藝專家Greenology，將城市森林搬進5樓戶外空中花園，化身成為共享綠藝空中花園Botanical Garden，讓大眾感受植物自然風。

 

情侶或閨密可於部落小帳幕打卡，感覺溫馨。（商場提供）

由即日起至5月31日，「荃灣廣場─共享綠藝空中花園」與Greenology會將Botanical Garden融入日常生活中，創作6大休憩打卡場景，包括有22米長的綠藝打卡牆、部落小帳幕、度假風藤編小窩及Green Fingers鞦韆等，各品種及形態的綠色植物會設置於戶外平台花園，就算在市區也能享受慢活寧靜感。

商場1樓中庭由即日起至4月6日會舉辦慢活市集，齊集20個文青品牌。（商場提供）

而為配合悠閒生活主題，商場由即日起至4月6日還會有慢活市集，齊集20個小手作品牌，如本地烘焙咖啡My Little Coffee、草木花作、手工皂及香薰Lily.homemade、環保及升級再造產品Green360HK等，讓文青們搜羅生活好物，增添生活趣味。

荃灣廣場更會於4月更舉行多買多賞餐飲購物優惠，大派15,000張優惠券，只要於場內指定餐飲商戶消費每滿$200，即可換取$20餐飲贈券；消費滿$1,500則賞$50贈券回贈，以及買一送一戲票贈券，最多可賺$700贈券。而周末限定消費滿$6,000更額外賞$100電影戲票現金券，回贈優惠高達$800。

商場於4月有「多買多賞」優惠，大派15,000張優惠券。（商場提供）

共享綠藝空中花園
日期︰即日起至5月31日
地點︰荃灣廣場L5空中花園
時間︰周一至四10:30am-8:30pm、周五至日及公眾假期10:30am-10pm

慢活市集
日期︰即日起至4月6日
地點︰荃灣廣場L1中庭
時間︰周一至五11am-8pm、周六、日及公眾假期11am-9pm

多買多賞優惠
日期︰即日起至5月2日
地點︰荃灣廣場L3顧客服務中心

記者︰黃依情

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