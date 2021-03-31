健身中心銷售期間涉訛稱簽約毋需付款其後施壓「碌卡」　女銷售員被判監13個月

▲ 海關早前接獲舉報，九龍灣有健身中心有職員涉嫌以不良營商手法銷售健身服務。（經濟日報資料圖片）

九龍灣一間健身中心女銷售人員因銷售健身服務期間，串謀作出具威嚇性的營業行為，違反《商品說明條例》，早前被裁定罪成，今日(31日)於觀塘裁判法院被判處監禁13個月，同時被法庭下令向受害人賠償約2000元。

海關早前接獲舉報，指一間位於九龍灣的健身中心有職員涉嫌以不良營商手法銷售健身服務，迫使一名顧客購買健身會籍及私人健身教練合約；經調查後發現該健身中心的銷售人員以查詢優惠為由，要求一名顧客在一份表格上簽署，並表示無需付款。

而當顧客簽署後，涉案女銷售人員隨即表示該表格是健身會籍合約，並向受害人施壓，迫使他購買額外私人健身教練合約，以信用卡及自動轉賬形式繳付有關合約的費用。

該名女銷售人員涉銷售健身服務期間，串謀作出具威嚇性的營業行為，違反《商品說明條例》，早前被裁定罪成，今日於觀塘裁判法院被判處監禁13個月，同時被法庭下令向案中受害人賠償約2000元。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

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責任編輯：陳正怡