  • 27°C
香港時間 : 2021331日 (週三) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健身中心銷售期間涉訛稱簽約毋需付款其後施壓「碌卡」　女銷售員被判監13個月

社會 15:36 2021/03/31

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

海關早前接獲舉報，九龍灣有健身中心有職員涉嫌以不良營商手法銷售健身服務。（經濟日報資料圖片）

九龍灣一間健身中心女銷售人員因銷售健身服務期間，串謀作出具威嚇性的營業行為，違反《商品說明條例》，早前被裁定罪成，今日(31日)於觀塘裁判法院被判處監禁13個月，同時被法庭下令向受害人賠償約2000元。

海關早前接獲舉報，指一間位於九龍灣的健身中心有職員涉嫌以不良營商手法銷售健身服務，迫使一名顧客購買健身會籍及私人健身教練合約；經調查後發現該健身中心的銷售人員以查詢優惠為由，要求一名顧客在一份表格上簽署，並表示無需付款。

而當顧客簽署後，涉案女銷售人員隨即表示該表格是健身會籍合約，並向受害人施壓，迫使他購買額外私人健身教練合約，以信用卡及自動轉賬形式繳付有關合約的費用。

該名女銷售人員涉銷售健身服務期間，串謀作出具威嚇性的營業行為，違反《商品說明條例》，早前被裁定罪成，今日於觀塘裁判法院被判處監禁13個月，同時被法庭下令向案中受害人賠償約2000元。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

教練 九龍灣 健身 商品說明條例 海關

最高瀏覽

【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
12:05 2021/03/26
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住
12:12 2021/03/30
【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大