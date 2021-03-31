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【疫苗接種】新冠病毒康復者出院最少3個月後接種一劑「復必泰」疫苗　6個月後可接種一劑「科興」疫苗增抗體

社會 17:02 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衞生署建議新冠病毒康復者出院後接種疫苗的安排。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（31日）新增６宗確診個案，５宗為輸入個案，本地個案佔１宗，至今累計11,468宗確診個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席疫情記者會，交代詳情。

林文健表示，接種計劃方面，截至昨日已有459,900名市民接種第一劑疫苗，他特別指出已康復的新冠病毒確診者接種疫苗的安排，鑑於部分康復者希望接種疫苗，根據衞生防護中心聯同專家委員會發布的建議，一般康復者有6至9個月的抗體，他們可於出院最少90日後，接種一劑「復必泰」疫苗，以產生抗體。

至於傾向接種「科興」疫苗的康復者，林文健指，根據3月29日國家衛健委發布的指引，可於康復後6個月接種一劑科興疫苗。他補充，如康復者已經接種疫苗，無論是「復必泰」或「科興」，都毋須等到90日後或6個月後再接種第二劑。

DSE2021試場防疫措施：

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復星/德國BioNTech「復必泰」新冠疫苗早前因包裝有瑕疵，港府上周三（24日）剎停接種復必泰計劃。復星國際董事長郭廣昌表示，香港或可於周末前或下周初恢復接種「復必泰」。消息指，另一批次「復必泰」疫苗擬於本周五（2日）付運抵港作替補，當中部分劑數轉往澳門。詳情請見【下一頁

港府上周六（27日）已接獲復星提交的初步調查結果，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素，又不排除長途運輸過程中環境因素所致。詳情請見【下一頁

同場加映，幼兒因飲食生活習慣改變易便秘，兒科醫生指嚴重個案須求醫服藥：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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