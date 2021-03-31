【飲食速報】 A-1 Bakery推LINE FRIENDS冬甩　白朱古力+士多啤梨+檸檬口味每個$20

▲ A-1 Bakery推3款LINE FRIENDS冬甩。（圖片由A-1 Bakery Group提供）

LINE FRIENDS與A-1 Bakery Group 首次推出 BT21 MEETS A-1 Bakery《DoOonut 狂想曲》，三款不同口味的冬甩於4月1日推出，色彩斑斕的冬甩上更有活潑可愛的 BT21,各位Fans留意了！

LINE FRIENDS首次與A-1 Bakery Group推出三款外脆內軟的BT21 MEETS A-1 Bakery 冬甩，售價$20／個，口味包括藍色冬甩河 (白朱古力)、寶貝甜心 (士多啤梨)及星星的願 (檸檬)，味道在甜酸之間遊走，酸甜交融，猶如音符在曲中交錯回盪。

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相關分店詳情：

沙田馬鞍山海柏花園馬鞍山廣場二樓 220-221 號舖

西灣河鯉景灣太康街35號C期GC17B-18號

港鐵香港站24B號舖

荃灣萬景峰荃新天地地下25-26號舖

觀塘道418號APM LG-1 及 LG-3號舖

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責任編輯：王芷瑩