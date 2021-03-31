【手機細菌】去廁所玩手機92%電話沾滿糞便細菌　研究：手機螢幕細菌含量比馬桶高400倍

▲ 有研究指出，手機螢幕的細菌含量比馬桶高400倍。

不少港人機不離手，甚至去廁所也要玩手機。台灣胸腔重症科醫生黃軒近日在其網誌撰文指出，糞便細菌可在廁所表面存活數小時，有研究發現，在廁所使用手機的人中，92%人士的手機也長滿細菌，甚至是糞便細菌。未清洗的手機螢幕細菌含量更比馬桶高400倍，部份人連手指和臉部亦沾滿細菌。黃醫生提醒，要勤力清潔手機，以免滿手滿臉也沾染糞便細菌。

黃軒醫生的文章節錄如下：

美國做過調查，有75%的人上廁所使用手機，亞洲也有70%以上的人在上廁所時使用手機。你，是不是，其中一個呢？

廁所內的環境

我們廁所內的環境很適合細菌生存。這包括你拉下馬桶時，反反覆覆噴出的無數的糞屎和細菌。這些糞屎和細菌，只要有人進入廁所使用，牠們就可以在廁所周邊環境飛揚。

糞便細菌可以在你的手、廁所的物體表面上存活數小時，尤其是在遠離太陽光的較熱有溫度的環境下（你大便時，肯定不會對着太陽光直射下，才能大便？）。再通過你不知覺的亂觸摸，可以輕鬆地將這些還活著的糞便細菌，轉移到門把手、你的手機，還有你的手指頭上，你相信嗎？

手機的環境

大部份細菌都是嗜中溫的（mesophilic），就是最大的菌落生存溫度，範圍約在20°C至45°C。研究發現，我們使用智慧手機的溫度，其表面在正常條件下約有25°C和32°C。在充電時、通話時、在廁所打手遊時、在無聊滑Facebook 或Instagram 時，這些使用手機情況下，你的手機溫度可能會達到37°C至43°C，這正是細菌在手機繁殖的最有利的條件。

一些女生，會攜帶手機放在他們手提包中。另一項科學研究報告說，手機，如果包裝在手提包內部區域（暗暗的、溫温的、你的皮屑、你的汗水或手濕濕的指頭……）提供了讓細菌更好繁殖的地方呢。

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英國研究

倫敦衞生與熱帶醫學院在英國12個城市，做了390個手機和手指的細菌研究，發現：95%的人在上廁所都宣稱自己有用肥皂洗手。但他們的手機上，92%滋長出細菌。即使他們自己認為有已經洗過的手，82%也長滿了細菌。每6部手機，就有1部手機（16%）表面上沾滿了糞便。

美國研究

亞利桑那大學研究指出，家裡未清洗的手機螢幕上的細菌，比馬桶細菌多出400倍！約90%手機上有致病的細菌，我們吃飯滑手機、上廁所滑手機，我們離不開手機，也離不開細菌了。

那些細菌

你知道嗎？我們的手機表面都很髒，比馬桶還髒5至10倍左右。當你沖馬桶時，糞便的細菌到處四散噴出，最遠距離可以擴散到1.8米。這些懸浮微粒糞屎兼細菌到處增加，落在馬桶週邊的物品包括：廁紙、牆壁、手把⋯⋯當然也包括了你一直不離身的手機，即使把手機拿出來，一下子就可能被前面人的糞便細菌和便便污染了。

研究人員研究發現，測試者的手機、手指頭和臉部都會沾滿了同樣的細菌，例如金黃色葡萄球菌 （18%機率是導致敗血症、壞死性筋膜炎 ) 、大腸桿菌（16%機率是導致食物中毒）和其他的潛伏致病細菌。

你上廁所，滑手機、打電話時，這些糞便細菌和便便就會黏在你的手上了，你說你有洗手嗎？英國研發現：即使他們自己認為有已經洗過的手，82%的人手指也長滿了細菌。所以當你手指頭乾淨，回辦公室繼續滑手機，你的手黏了細菌，污染了一切。當然也包括了你的同事，你的上司⋯⋯

如何避免便便細菌沾滿手機？

1.勿帶手機入厠所

不管大便、小便，還是只是去洗手而已，勿帶手機，尤其是你拉馬桶沖水時，千萬個懸浮冀屎微粒，馬上飄撒下來⋯⋯

2.如廁後，勤擦手機

擦拭用酒精（Rubbing alcohol）、超細纖維布（Microfiber cloth ）、棉籤（Cotton swabs）都可以用來清潔手機。上完廁所後除了洗手之外，也得洗手機，你知道嗎？

你不擦手機，你空洗手。你又去滑手機，其實依舊便便和細菌一大堆。我們現代人，去哪裡手機都會滑到那裡！大家要「勤洗手、戴口罩」，避免摸自己的鼻臉，更需要「勤擦手機」，以免自己「滿手滿臉」都是便便。

文章獲「黃軒醫師博士」授權轉載，原題為「廁所滑手機 : 便便也在手機上滑來滑去」

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責任編輯：黃泳欣