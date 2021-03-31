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【酒店Staycation】酒店房有噏味梳化滿佈霉菌　港女大呻：見到真係想反胃

健康 15:58 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

酒店房有「噏」味梳化滿佈霉菌，港女大呻「見到真係想反胃」。

去酒店Staycation放鬆，當然希望環境衛生、舒適，近日有網民入住尖沙咀一間酒店，一入房就聞到「噏」味，更發現房內兩張梳化都佈滿霉菌、污跡，直言「見到咁真係想反胃」。

事主於Faecbook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享入住該酒店的不快經歷。她指當日Check in入房時，已聞到房間有陣陣「噏」味，走近梳化位置時，更發現兩張梳化滿佈霉菌。

從事主分享的影片可見，用紙巾一抹梳化後，紙巾即沾上灰黑色的霉點，十分嘔心，令她直呼：

見到咁真係想反胃。

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事主立即致電酒店大堂，向經理反映問題，未料對方竟反問事主是否嫌房間舊，「好似完全唔想上嚟睇，一啲都唔專業」。

後來經理上房查看，解釋疫情期間，該樓層的房間久未開放，但由於當日酒店爆滿，於是開放該樓層，最後經理為事主更換了一間套房。而翌日退房後，事主寫了評語給酒店，但相隔一星期仍未獲得回覆。

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英國實測揭酒店房12大高危位

英國消費者組織《Which？》曾派出秘密調查員到當地1間酒店，實測疫情下酒店的清潔度。調查員向毛巾和床單噴了Hazmat UV液體（常用於刑事調查訓練），及撒了模擬細菌粉末（用於NHS演示）在常見的觸摸區域，包括燈掣開關、門柄等。

兩種可洗的物質都是肉眼不可見，但在紫外線下會發出紅色的光。結果，當調查員重新入住該房時，在紫外燈下見到不少物品都呈現紅色，詳情請前往：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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