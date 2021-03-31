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前TVB藝人陳婉婷轉型做直播賺錢　難忘跟智叔拍劇背後偷師

娛樂 13:30 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳婉婷積極尋不同演出。

前TVB藝人陳婉婷（Hebe）日前現身直播平台拍廣告，笑言直播成為收入主要來源，但不會放棄任何演出機會，除為ViuTV做節目，亦希望可返TVB，任何類型演出都願挑戰。

Hebe稱：「之前有幫ViuTv做節目，其實甚麼台都沒所謂，最緊要有發揮，現在志偉哥做了高層，不知他們會否找我，只要有好節目、好角色，當然想參與其中！」

笑言直播成為收入主要來源。

前輩廖啟智不幸離逝，Hebe指跟對方不熟，但曾在劇集中同場演出：「他是前輩，我們小演員躲在一邊看他演出，真是學到東西，加上他超級nice，即使不你都會提點你幾句。一直都希望可以跟他做對手戲，想不來如此突然，希望他安息，家人可以走出陰霾。」

Hebe預告將為Viutv拍攝靈異節目，但她自認細膽怕「惹禍上身」：「節目說要幫我『轉運』，我講明鬼神嘢不要搞我！現在好像說幫手轉事業運，讓我不用終日做丫鬟。因為以前電視台實習時得幾千元，幾日都不能回家，休息室瞓覺時曾『比嘢責』，所以嚇到怕！上星期做直播分享翻這段往事，Fans突然話我後面多了個人，嚇到我即刻熄機上床瞓覺！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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