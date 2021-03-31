【新冠肺炎】衞生防護中心指長假期即將展開　呼籲市民避免大型群體聚集、保持社交距離個人衞生

▲ 衞生防護中心總監林文健。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（31日）新增6宗確診個案，5宗為輸入個案，本地個案佔1宗，至今累計11,468宗確診個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席疫情記者會，交代詳情。

林文健表示，過去一周新增57宗確診個案，包括41宗外來輸入，16宗本地個案，分別佔整體確診宗數72%和28，外來輸入個案比例上升。

另外他指出，長假期即將展開，預料不少市民會外出、用膳，有見於以往群組個案爆發的經驗，參考調查結果，呼籲市民保持適當的社交距離，避免大型群體聚集，從以往經驗得出，確診者往往在長假期中對個人衞生鬆懈，指市民須注意手部衞生及配戴口罩。他又提醒市民，如出現病徵，須求醫和進行檢測。

同場加映，幼兒因飲食生活習慣改變易便秘，兒科醫生指嚴重個案須求醫服藥：

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記者：陳麗娜