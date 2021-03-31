【變種病毒】本港至今檢出25人均帶有N501Y及E484K變種病毒　均屬輸入個案暫未流入社區

▲ 本港至今檢出25人均帶有N501Y及E484K變種病毒，均屬輸入個案，暫未流入社區。（經濟日報資料圖片）

醫管局昨晚（30日）公布，一名28歲由美國回港的染疫男子驗出對「N501Y」變種病毒株呈陰性，但對另一種變種病毒株「E484K」呈陽性反應，有3名確診病人曾與他一同接受隔離治療，現4人均須單獨隔離。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日於疫情記者會上指，該3名同病格病人因病毒量太低，未能做到基因排序。

庾慧玲解釋，是次對N501Y檢測陰性、E484K陽性的個案，屬臨床首見，故才發生是次事件；以往就輸入個案患者安排單人房隔離，待基因排序結果，已知E484K變異病毒基因檢測，需待幾日才有報告，故患者初步不屬N501Y變異病毒，將先獲轉送另一病房。

她指，已與衞生署公共化驗室商討，將檢驗E484K報告時間由數日縮短至一日，現時會等待兩個報告均已出，才會調動病人。

衞生防護中心總監林文健解釋，世衞監測三大類別變異病毒株值得關注，包括英國B.1.1.7、南非B.1.351及巴西B.1.1.281，本港亦自上年底起就此三類變異病毒株，為確診個案作基因篩查。

他提到，三類別變異病毒株都有於N501Y位置變異，而E484K屬棘蛋白胺基酸變異，多見於南非及巴西類別變異病毒株；本港會先為確診個案檢測是否帶有N501Y，下一步再作全基因篩查，以檢驗是否屬E484K。

自去年12月底至今，本港暫時錄得25宗確診均帶有N501Y及E484K變種病毒，涉及34個樣本；而僅帶有E484K變種病毒的則有6宗，撇除醫管局昨日公布的個案，之前5宗E484K個案均透過大學研究檢出。



林文健提及，擔心變異病毒株傳播性更強，或影響患者病徵會較嚴重，亦影響治療及疫苗效用，對中和抗體亦或有影響，故透過篩查確認無變異病毒入港，而暫時仍於輸入個案找到，反映現時外防輸入措施有效。

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記者：郭詩詩

