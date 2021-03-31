  • 27°C
香港時間 : 2021331日 (週三) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【源頭不明】25歲物管文職確診源頭不明　居均益大廈三期同座向樓下單位曾有住戶確診

社會 16:48 2021/03/31

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港新冠肺炎疫情稍見緩和。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍見緩和，今日（31日）新增約6宗確診個案，5宗屬輸入個案，1宗本地個案，屬源頭不明。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者交代疫情。

今日新增1宗本地個案中，感染源頭仍然不明，涉及一名25歲男子，於砵蘭街46-52號一物業管理公司擔任文職，3月29日有流鼻水症狀，當日最後上班。

張竹君指，患者平時會巡查公司管理下的樓宇，曾訪衙前圍道88號及96號、九龍城曲街22號、西貢街2L號，有關地方需強制檢測；而砵蘭街46-52號同一工作同事都需安排檢疫，涉及10多人。

患者居於西營盤均益大廈三期B座，張竹君稱，患者同座向樓下單位一家三口曾於3月中確診，3月17日當晚亦已封區強制檢測，患者當時曾檢測呈陰性，現時事隔10多日之後，該廈需再接受強制檢測。

她稱，中心都擔心大廈仍有患者處於潛伏期，及有環境因素影響，故稍後會派員到場了解。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【復必泰疫苗】消息：下一批次復必泰擬周五付運抵港　復星料本港周末或可恢復接種
今日 13:33
【復必泰疫苗】消息：下一批次復必泰擬周五付運抵港　復星料本港周末或可恢復接種
【新冠疫苗】衞生署：3宗曾接種疫苗死因庭個案毋需呈報　包括8旬婦打針翌日亡涉心肌梗塞
今日 10:22
【新冠疫苗】衞生署：3宗曾接種疫苗死因庭個案毋需呈報　包括8旬婦打針翌日亡涉心肌梗塞
【新冠肺炎】變種病毒病人曾與4患者同一病格　醫管局：3人沒染變種病毒1人病毒量太低
17:00 2021/03/29
【新冠肺炎】變種病毒病人曾與4患者同一病格　醫管局：3人沒染變種病毒1人病毒量太低
傳染病 疫情 張竹君 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住
12:12 2021/03/30
【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
12:05 2021/03/26
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔