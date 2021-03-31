【源頭不明】25歲物管文職確診源頭不明　居均益大廈三期同座向樓下單位曾有住戶確診

▲ 本港新冠肺炎疫情稍見緩和。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍見緩和，今日（31日）新增約6宗確診個案，5宗屬輸入個案，1宗本地個案，屬源頭不明。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者交代疫情。

今日新增1宗本地個案中，感染源頭仍然不明，涉及一名25歲男子，於砵蘭街46-52號一物業管理公司擔任文職，3月29日有流鼻水症狀，當日最後上班。

張竹君指，患者平時會巡查公司管理下的樓宇，曾訪衙前圍道88號及96號、九龍城曲街22號、西貢街2L號，有關地方需強制檢測；而砵蘭街46-52號同一工作同事都需安排檢疫，涉及10多人。

患者居於西營盤均益大廈三期B座，張竹君稱，患者同座向樓下單位一家三口曾於3月中確診，3月17日當晚亦已封區強制檢測，患者當時曾檢測呈陰性，現時事隔10多日之後，該廈需再接受強制檢測。

她稱，中心都擔心大廈仍有患者處於潛伏期，及有環境因素影響，故稍後會派員到場了解。

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責任編輯：陳正怡