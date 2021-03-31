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【飲食速報】太平山街意大利餐廳CRIT ROOM推出$888復活節6道菜餐　日本雞蛋配祕製意式辣椒醬夠IGable

休閒消費 16:03 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

主菜意式法國雞腿肉配蘆筍及秘製辣椒醬。（餐廳提供）

復活節即將來臨，位於文青潮人聖地上環太平山街的精緻意大利餐廳CRIT ROOM，特意於復活節推出「Easter {IG} Egg: Menu」為主題的6道菜復活節Tasting Menu，以日本雞蛋入饌，非常應節，賣相亦夠IGable。

前菜荷蘭大啡菇、日本水波蛋、牛油果茸及 菠菜。（餐廳提供）

Easter {IG} Egg: Menu 6道菜套餐︰

  • 餐前小食：蘇格蘭煙三文魚配搭日本魚子醬
  • 前菜：荷蘭大啡菇、日本水波蛋、牛油果茸及菠菜
  • 海鮮拼盤：法國龍蝦、日本海膽及魚子、日式蒸蛋
  • 意粉：自家製卡邦尼意粉配以鵪鶉蛋
  • 主菜：意式法國雞腿肉配蘆筍及秘製辣椒醬
  • 甜品：復活節朱古力蛋配搭雲呢拿雪糕

CRIT ROOM推出復活節 Easter {IG} Egg: Menu，每位$888。（餐廳提供）

這次Tasting Menu最大亮點是自家製的意大利辣椒醬，橙紅的辣椒醬選用了香味滿分的紅燈籠椒及紅天椒，再加入乾葱、月桂葉等香料熬製而成，辛辣味層層滲出，令人驚喜。

如主菜意式雞腿肉，大廚以先煎後焗的方式烹調法國直送鷄腿肉，令其表皮香脆、肉質細滑多汁。伴菜則有粗條美國加州蘆筍，清新爽脆，再配搭自家製意大利辣椒醬，為味蕾帶來新體驗。

Easter {IG} Egg: Menu
日期︰即日至4月6日
價錢︰每位$888（需另加一服務費）
訂座電話︰2366 9608 / 6114 7728
地址︰上環太平山街30號Shop C地下CRIT ROOM

記者︰黃依情

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