【童年陰影】莎朗史東自爆童年與妹遭公公性侵　揭婆婆是幫兇︰她鎖上房門

▲ 女星莎朗史東自爆童年與妹妹遭外公性侵，外婆竟是幫兇。

現年63歲的昔日性感女神莎朗史東（Sharon Stone）代表作有《本能》、《賭城風雲》等，她近日出版自傳《The Beauty of Living Twice》。自傳揭露莎朗史東不為人知的童年生活，包括被爸爸家暴，與妹妹遭外公性侵，而外婆竟是幫兇，令她留下永不磨滅的童年陰影。

童年遭父家暴曾流產

據美國《華盛頓郵報》報道，莎朗史東在自傳中講述不少演藝事業外，在她人生中影響深遠的事件，例如2001年腦出血中風幾乎令她喪命，但她最終康復了；她為愛滋病研究籌集了數百萬美元，並且努力不懈地幫助美國洛杉磯的無家可歸者。她寫道︰

我學會了原諒無法原諒的事情。

我希望，當我分享自己的旅程時，你也學會做同樣的事情。

▲ 63歲的莎朗史東保養得宜。（法新社）

她提及童年時經常到戶外玩耍，包括粉飾穀倉、到樹屋玩，長大後仍舊喜歡這些活動。不過，她形容家裡有笑聲也有暴力，她與媽媽的關係有點複雜，而爸爸有時會毆打她，但她懷念青春時代在賓夕法尼亞州的美好。

漂亮的莎朗史東從小受到男性歡迎，也為她帶來了不少滋擾，在十多歲時曾經流產，她認為這是性教育不足的結果。

外婆把姊妹鎖在房內

莎朗史東第一次在自傳透露童年時經歷另一種創傷，她寫道︰「這是勇敢的時間，我們可以大聲說出來。」她和妹妹Kelly曾被外公性侵，而且外婆就是幫兇，姊妹每次到訪他們家，外婆就把兩姊妹騙入房間，鎖上房門，讓外公可以對她們為所欲為。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

直到外公在她14歲時因心臟病離世，姊妹才得以擺脫性侵夢魘。她寫道在外公喪禮上湊近棺木︰

我戳了他一下，確認他終於死了，有一種奇異的滿足感……我看著妹妹，當時11歲的她立刻明白，一切都完結了。

莎朗史東與妹妹商量過後，決定把童年遭外公性侵的經歷寫下來，也與母親交代了自傳的內容，後來她和母親的關係亦修補了。她記下與母親的對話，再重寫自傳的部分內容，並把自傳獻給她的母親。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳