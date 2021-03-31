【激光矯視】做SMILE激光矯視踢走10年近視　YouTuber公開雷射手術全過程及心得

▲ YouTuber公開SMILE激光矯視手術全過程。

為免除戴眼鏡的煩惱，不少人都會選擇做激光矯視手術。台灣YouTuber小象（Facebook專頁：「小象愛出門」）日前在YouTube分享做激光矯視手術的全過程及心得。她表示，激光矯視是一生做過最害怕的事，不過術後終於不用戴眼鏡，覺得「很爽」。

YouTuber「小象」表示，她自小學3年級已開始戴眼鏡，戴了10幾年。起初覺得激光矯視很恐怖，但今年克服了心理障礙，決定做SMILE矯視。

▲ 醫生要求看著一個「小綠點」。（小象愛出門授權轉載）

矯視手術開始前需要做數項檢查，如測眼壓、淚水、視網膜及見醫生，之後就可以準備手術。

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手術前醫護人員會先幫眼睛點麻醉藥和消毒。躺在手術床上，醫生會用工具撐大雙眼，並要求看著一個「小綠點」，然後開始手術。

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她憶述手術過程覺得很恐怖，因為手術時整個眼睛都是白的，完全不知發生什麼事。醫生抽角膜時還覺得有甚麼東西「被翻過來」：

這應該是我做過最害怕、最大膽的事。手術台上蠻恐怖，醫生要我盯著綠色的光，那綠色的光是愈來愈少，直到視線變成一片白色，但你知道眼睛是睜開的，所以那時候覺得天啊，有點害怕。雷射完後，醫生會用顯微鏡抽出角膜，所以會感覺到眼睛被抽離了一個東西，有兩層被拉開的感覺。很緊張又害怕但又不能說什麼，不會痛，只是會害怕。

▲ 小象表示覺得眼睛被抽離了一個東西，有兩層被拉開的感覺。（小象愛出門授權轉載）

整過手術很快便完成。她指剛做完手術時，眼睛還有點「霧霧水水」的感覺，晚上出門開車會覺得有「光暈」：

聽說瞳孔比較大的人，是不能做近視雷射，因為容易會有光暈。

另外她又要準時滴3種眼藥水，包括抗生素、類固醇及人工淚液。頭一星期，日常要戴護目鏡，有陽光時要戴太陽眼鏡防止紫外線，睡覺時戴眼罩。術後要覆診數次，觀察恢復情況。過了恢復期，眼睛就會完全好，不需再戴任何東西。

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她表示，恢復期時眼睛真的較易疲憊，所以充足的睡眠很重要。恢復期後，眼睛看所有東西都非常清楚，尤其可看到路牌上的字詞，以後不用再戴眼鏡，「很爽」。

現在我看得非常清楚，彷彿回到記憶以前的我。我真的已經忘記了，我從國小3年級就近視了，完全忘記這種感覺了。

▲ 小象表示現在看得非常清楚。（小象愛出門授權轉載）

她更笑指，有時晚上以為忘記除隱形眼鏡，還會摸一摸眼，結果發現沒東西。

完整影片：

影片內容獲「小象愛出門」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣