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【動物BB來了】海洋公園第三隻港產川金絲猴BB誕生　24隻企鵝BB新登場【多圖】

社會 16:46 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

樂樂於去年8月被發現懷孕。而第三隻港產川金絲猴寶寶「小黃豆」在3月初誕生。（海洋公園提供）

海洋公園再迎來動物BB﹗公園今日（31日）公布，第三隻本地自然繁殖的川金絲猴寶寶及24隻小企鵝近月在公園誕生。

公園指，第三隻在港出生的雄性川金絲猴寶寶與媽媽樂樂和哥哥小花生於同一月份出生，在3月7日加入公園的大家庭，並以其金黃色的毛髮命名為「小黃豆」。

園方續言，為了讓川金絲猴寶寶能夠在安靜的環境下哺乳，與媽媽增進感情，並讓動物護理團隊進行產後護理工作，「香港賽馬會四川奇珍館」之川金絲猴展區現正局部關閉，但粉絲們仍可探訪大熊貓「安安」，並於稍後時間再次蒞臨海洋公園探望川金絲猴寶寶。

點擊圖片即睇第三隻港產川金絲猴BB及24隻超萌企鵝仔：

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此外，有24隻小企鵝去年11月起相繼破殼而出，包括2隻國王企鵝、1隻南跳岩企鵝和21隻巴布亞企鵝。園方動物護理團隊正照顧牠們，以確保牠們健康成長，盡快適應家庭群居生活。

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記者：陳曉瑩

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