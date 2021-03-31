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【升中自行派位】多校退學增有小六生未等派位放榜已舉家移民英國　小學校長倡大抽獎選校更進取

社會 16:14 2021/03/31

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中華基督教會協和小學（長沙灣）自去年7月至今全校已有45人退學。（黃悅晴攝）

中一自行分配學位今日（31日）放榜，已獲甄選的正取生家長陸續接獲有關中學通知。受移民潮影響，今年升中學額競爭人數料大減，有小學校長指，自去年7月港區國安法實施以來，全校退學人數按年急增10倍，包括6名小六生，其中一名來自中產家庭的小六生不等放榜，剛於本周舉家離港赴英。他建議家長在接下來俗稱「大抽獎」的統一派位選校部署，可以比以往更進取。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻向TOPick表示，截至今早接獲多名小六生家長稱，已在自行階段獲取錄，暫未掌握整體派位情況，但他料移民潮將影響統一派位的結果。

蔡世鴻直言，移民潮的影響比他想像中大，他知悉不同地區、學生「比較中產」的官津及直資中學也反映今年受移民潮影響。以其學校為例，自去年7月港區國安法實施至今，全校已有45人退學，相比「以往一年都無4個」，退學人數急增10倍，小六生佔6人，當中不乏成績不俗、出身中產者，也舉家移民外國，有小六生更不等自行放榜，剛於本周與家人移民英國。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻指，有小六生未等自行派位放榜，本周已跟家人移民英國。（黃悅晴攝）

選校策略方面，蔡世鴻指，即使預計有較多人退學，甚或有正取生放棄學位，按機制中學也不可多收學生，但有機會令應屆小六生在統一派位有較大機會獲派心儀中學，建議家長選校部署可以比以往「進取小小」。

他解釋，家長除了可以繼續在選校表格甲部、即不受校網限制部分，博取最多3間本區或他區心儀中學，乙部選填所屬學校網的中學時，亦可以搏一間「受歡迎學校」，「以往搏嗰陣心驚膽顫，有啲家長穩陣啲就唔搏」，他建議家長報讀派位組別比自己成績略高的中學，例如成績屬Band 2中、後的學生，可以一博「Band 2頭」中學，但相信傳統名校競爭仍激烈，「你揀喇沙進取極都難入嘅」。

另有地區名校反映，今日從家長獲悉在升中自行派位階段獲取錄人數按年增加，獲派名校人數亦亦多過去年，詳情即看：【下一頁】

以往升中派位的自行階段及統一派位結果一併於7月放榜，自上年度起，自行階段結果提前公布，獲甄選為正取生的家長會接獲有關中學透過電話或郵寄等方式通知；如獲選為備取生，將不獲通知，但稍後如有正取生放棄學位，備取生仍有機會透過填補空缺而獲取錄，有關結果只會連同統一派位結果於7月6日一同公布；如家長在自行階段獲取錄，同時獲非參加派位直資中學取錄，則要在4月12日或之前決定是否放棄直資學位。

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記者：馮琪雅

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