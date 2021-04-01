【烹飪教煮】前空姐轉賣牛肉教煮羅宋湯 加兩種材料承傳外婆愛心秘方【內附食譜】
前空姐Grace，曾經做過模特兒，後來轉職空姐，過了20多年雲海漫遊的生涯，豈料一場世紀疫症，全球大流行，各國封城抗疫，航空業首當其衝，去年10月，Grace任職的航空公司正式關閉香港區辦公室，而她頓成失業空姐。
柯打2,500磅牛肉試食學創業
原本以為可以做空姐做到退休，如今忽然斷纜，Grace開始思考未來。幸好，一位在美國開餐廳的外籍友人點醒了她：「你咁鍾意食靚牛，我介紹供應商你做生意如何？」於是Grace膽粗粗創業，以陳師奶靚牛為招牌，從空姐轉型做肉類批發商，做起代理美國靚牛的生意。
賣靚牛，當然要識靚牛，陳師奶為了了解各部位牛肉的特質和味道，就柯打了2,500磅不同部位的牛肉回來試食，也是她創業所交的第一筆學費。
陳師奶創業賣靚牛，烹調當然也有兩手，今次介紹這道陳師奶牛肉羅宋湯，秘方乃承傳自陳師奶的外婆，背後還有一個感人溫馨的小故事。
外婆苦苦追問大廚求秘方
原來陳師奶同佢愛女，最鍾意飲羅宋湯，點解呢？
話說陳師奶小時候，外婆在跑馬地區工作，間中，外婆會帶陳師奶到藍塘道巴士總站對面的一間小食店買羅宋湯喝，陳師奶憶述，那間小食店好像叫愉園，那裏做的羅宋湯，好味到不得了！外婆知道陳師奶喜歡這湯，於是便嘗試自己在家煮羅宋湯給她喝，但那個年代，互聯網還未普及，要找一個食譜實在不容易。
不過，陳師奶說，外婆為了做出一碗十全十美的羅宋湯，試了又試，但味道總是欠了些甚麼似的，最後，外婆苦苦追問小食店的大廚，終於在誠意的打動下，探知箇中秘密。
陳師奶故作神秘一笑，說道：秘訣就在於，要加一舊榨菜及兩片檸檬！
自此，陳師奶每次煮羅宋湯，都會遵照外婆得來不易的秘方，每次盛起一碗熱騰騰的羅宋湯，都滿載著陳師奶對已故外婆滿滿的思念，呷進口的，更是濃濃化不開的愛。
陳師奶牛肉羅宋湯材料︰
|蒜頭
|3小粒（切碎）
|牛肉
|500克 （切粒）
|甘筍
|5條 （切粒）
|西芹
|3條 （切粒）
|洋蔥
|1個 （切粒）
|番茄
|3至4個（切角）
|紫色椰菜
|1個（切4份）
|綠色椰菜
|1個（切4份）
|檸檬
|2片
|榨菜
|1小個（切條，記緊浸水15分鐘，否則湯會太鹹）
|紅辣椒
|2隻（原隻）
|茄膏
|2湯匙
|雞湯或牛肉湯
|1盒（1 Litre）
|月桂葉（Bay leaf）
|2片
|冰糖
|2至3小粒
做法︰
1.平底鍋裏加少許油炒香蒜蓉，加入牛肉粒炒香，盛起。
2.再放少許油，先炒香洋蔥粒，然後加入甘筍粒、西芹粒一同炒香，再放回牛肉粒，加2湯匙茄膏一同炒勻。全部材料放入大湯煲內，加入雞湯或牛肉湯。
3.平底鍋裏加少許油，把番茄炒香，再放進湯煲內。
4.放入紫色椰菜、綠色椰菜、檸檬片、榨菜條、紅辣椒，最後放入月桂葉和冰糖，再加水至蓋滿所有材料。湯煲滾後轉細火，煲大約1.5小時至2小時便可。飲用前，可加小量鹽和黑胡椒粉調味。
記者：葉翠華