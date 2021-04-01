【烹飪教煮】前空姐轉賣牛肉教煮羅宋湯　加兩種材料承傳外婆愛心秘方【內附食譜】

▲ 前空姐Grace教煮的陳師奶羅宋湯，係已故外婆得來不易的秘方，充滿了思念和愛的味道。

前空姐Grace，曾經做過模特兒，後來轉職空姐，過了20多年雲海漫遊的生涯，豈料一場世紀疫症，全球大流行，各國封城抗疫，航空業首當其衝，去年10月，Grace任職的航空公司正式關閉香港區辦公室，而她頓成失業空姐。

柯打2,500磅牛肉試食學創業

原本以為可以做空姐做到退休，如今忽然斷纜，Grace開始思考未來。幸好，一位在美國開餐廳的外籍友人點醒了她：「你咁鍾意食靚牛，我介紹供應商你做生意如何？」於是Grace膽粗粗創業，以陳師奶靚牛為招牌，從空姐轉型做肉類批發商，做起代理美國靚牛的生意。

賣靚牛，當然要識靚牛，陳師奶為了了解各部位牛肉的特質和味道，就柯打了2,500磅不同部位的牛肉回來試食，也是她創業所交的第一筆學費。

▲ 單看色彩繽紛的材料，已教人胃口大開。（圖片由陳師奶提供）

陳師奶創業賣靚牛，烹調當然也有兩手，今次介紹這道陳師奶牛肉羅宋湯，秘方乃承傳自陳師奶的外婆，背後還有一個感人溫馨的小故事。

外婆苦苦追問大廚求秘方

原來陳師奶同佢愛女，最鍾意飲羅宋湯，點解呢？

話說陳師奶小時候，外婆在跑馬地區工作，間中，外婆會帶陳師奶到藍塘道巴士總站對面的一間小食店買羅宋湯喝，陳師奶憶述，那間小食店好像叫愉園，那裏做的羅宋湯，好味到不得了！外婆知道陳師奶喜歡這湯，於是便嘗試自己在家煮羅宋湯給她喝，但那個年代，互聯網還未普及，要找一個食譜實在不容易。

不過，陳師奶說，外婆為了做出一碗十全十美的羅宋湯，試了又試，但味道總是欠了些甚麼似的，最後，外婆苦苦追問小食店的大廚，終於在誠意的打動下，探知箇中秘密。

▲ Grace表示，這道陳師奶牛肉羅宋湯，秘方乃承傳已故外婆，背後還有一個感人溫馨的小故事。（圖片由陳師奶提供）

陳師奶故作神秘一笑，說道：秘訣就在於，要加一舊榨菜及兩片檸檬！

自此，陳師奶每次煮羅宋湯，都會遵照外婆得來不易的秘方，每次盛起一碗熱騰騰的羅宋湯，都滿載著陳師奶對已故外婆滿滿的思念，呷進口的，更是濃濃化不開的愛。

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陳師奶牛肉羅宋湯材料︰

蒜頭 3小粒（切碎） 牛肉 500克 （切粒） 甘筍 5條 （切粒） 西芹 3條 （切粒） 洋蔥 1個 （切粒） 番茄 3至4個（切角） 紫色椰菜 1個（切4份） 綠色椰菜 1個（切4份） 檸檬 2片 榨菜 1小個（切條，記緊浸水15分鐘，否則湯會太鹹） 紅辣椒 2隻（原隻） 茄膏 2湯匙 雞湯或牛肉湯 1盒（1 Litre） 月桂葉（Bay leaf） 2片 冰糖 2至3小粒

▲ 陳師奶牛肉羅宋湯（圖片由陳師奶提供）

做法︰

1.平底鍋裏加少許油炒香蒜蓉，加入牛肉粒炒香，盛起。

2.再放少許油，先炒香洋蔥粒，然後加入甘筍粒、西芹粒一同炒香，再放回牛肉粒，加2湯匙茄膏一同炒勻。全部材料放入大湯煲內，加入雞湯或牛肉湯。

3.平底鍋裏加少許油，把番茄炒香，再放進湯煲內。

4.放入紫色椰菜、綠色椰菜、檸檬片、榨菜條、紅辣椒，最後放入月桂葉和冰糖，再加水至蓋滿所有材料。湯煲滾後轉細火，煲大約1.5小時至2小時便可。飲用前，可加小量鹽和黑胡椒粉調味。

記者：葉翠華