【復必泰疫苗】聶德權：正與復星跟進新一批疫苗付運安排　下周初有望恢復接種

▲ 聶德權指正與復星跟進新一批疫苗付運安排，下周初有望恢復接種。（經濟日報資料圖片）

復星/德國BioNTech「復必泰」新冠疫苗早前因包裝有瑕疵，港府上周三(24日)剎停接種復必泰計劃。消息指，另一批次「復必泰」疫苗擬於本周五(2日)付運抵港作替補，當中部分劑數轉往澳門。詳情請見【下一頁】

公務員事務局局長聶德權於社交網站專頁帖文，指知悉市民希望盡快恢復「復必泰」疫苗接種，政府已與疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批疫苗的付運安排，如一切順利，下周初有望復打。

他又提及，全國政協副主席董建華及夫人、全國政協副主席梁振英及前律政司司長梁愛詩，今日早上訪政總所設的疫苗接種中心接種第二針科興疫苗。

聶德權指，市民或會因部份新聞而對接種疫苗有所猶豫，但專家委員會已經多次澄清死亡事件與疫苗無因果或直接關係，有疑慮市民接種前可向醫生諮詢健康情況再作決定，但及早接種及早安心，亦能享用稍後起動的便利措施，呼籲大家踴躍接種，重回正常生活。

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責任編輯：陳正怡