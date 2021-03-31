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【可口可樂】可口可樂經典玻璃樽暫別香港　將於下年推出環保輕身玻璃樽【附有獎遊戲詳情】

休閒消費 16:31 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

可口可樂經典玻璃樽暫別香港。（圖片由可口可樂提供）

陪伴香港人成長的「可口可樂」經典玻璃樽，將於今年第二季開始「休假」，並於2022年重新登場，變成更環保及更輕身的玻璃樽。

點擊大圖了解詳情：

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「可口可樂」經典玻璃樽「休假」暫別

自1965年來，裝瓶伙伴香港太古可口可樂所生產的玻璃樽汽水，一直風雨不改陪伴香港人。「可口可樂」玻璃樽及其他玻璃樽裝汽水，將於今年第二季開始「休假」，當中包括「可口可樂」、「零系可口可樂」、「雪碧」、「芬達」及「玉泉」忌廉味汽水。

新一代的「可口可樂」玻璃樽將於2022年登場，設計會引入更多環保元素，可回收重用之餘，亦將包含再生玻璃物料，樽身將更輕量。

記下回憶贏走珍藏版「可口可樂」經典玻璃樽

無論是在球場上比賽、和伴侶的甜蜜片段或是在大排檔與親友相聚，相信「可口可樂」經典玻璃樽都曾與你我一同擁有不少難忘又歡樂的時光！

由2021年4月7日到4月20日，消費者只需登記成為iCoke.hk網站會員後，上載自己與「可口可樂」經典玻璃樽的深刻回憶，首500名參加者即可贏取限量珍藏版「可口可樂」經典玻璃樽禮物一份！

同場加映：為大家推介可口可樂特色食譜，即睇【下一頁

活動詳情：https://www.icoke.hk

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責任編輯：王芷瑩

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