【親子好去處】利園復活節舉行歡樂派對推購買優惠　小司機嘗駕駛Tesla快感換復活兔造型氣球

▲ 小朋友可以嘗試駕駛Tesla。（主辦方提供）

復活節長假期將至，家長準備好活動與小朋友一同慶祝復活節未？利園在4月2日至4月11日期間，逢星期六、日及公眾假期舉行「Kids Easter Fun復活節歡樂派對」，小朋友參加Tesla Junior Driving 體驗、復活節氣球扭扭樂等復活節活動。另外，商場推出一連串復活節優惠，享盡購物的樂趣。

利園推行的Kids e-Passbook電子通行小冊子消費計劃，利用Kids e-Passbook收集電子小豬印章，即可享受兒童服裝、餐飲、生活用品等驚喜禮遇。在復活節期間，小朋友還可憑電子小豬印章參加Tesla Junior Driving 體驗及復活節氣球扭扭樂，換領色彩繽紛的復活小雞及復活兔造型氣球，融入復活節的歡樂熱鬧氛圍。

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「Kids Easter Fun復活節歡樂派對」再度推出深受歡迎的Tesla Junior Driving 體驗，引入Tesla Model S兒童電動車，讓3歲至8歲孩童於露天花園享受奢華駕駛快感。完成體驗後，參加者將可獲頒發兒童電動車駕駛課程證書及小禮物作留念，色豬亦在復活節驚喜現身利園二期及希慎廣場，記得到場打卡留念。

人氣「Tesla Junior Driving 體驗」再度回歸

利園二期三樓露天花園將打造成色彩繽紛駕駛樂園，小司機可以盡情於寬敞賽道上奔馳，於藍天白雲下一嘗駕駛樂。家長只要於利園二至三期商戶消費或逢星期六、日及公眾假期於利園區食肆消費每滿HK$500，利用Kids e-Passbook收集電子小豬印章，即可憑1個小豬印章免費兌換一節5分鐘Tesla Junior Driving 體驗。

▲ 復活節小豬見面會。（主辦方提供）

推出多項復活節優惠

另外，商場全方位滿足家長和小朋友的各種需求，當中多元學習體驗中心Amazed Experiential Learning更準備復活節故事蛋工作坊，小朋友分享有趣的復活節故事，投入尋找復活彩蛋遊戲。多間商店推出復活節優惠，家長可以高達半價優惠選購童裝服飾，為小朋友打造全新造型。

▲ 復活節氣球扭扭樂。（主辦方提供）

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責任編輯︰王明芳