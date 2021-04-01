【育兒心得】港爸創業開設與女兒同齡家具店　難忘與癌客交流育兒：陪伴最重要

▲ 店主爸爸Jeffery指由女兒出生到小店開業，只相隔短短半年，一起成長所指的，不單是家具店，爸爸媽媽也要與孩子一同成長。

位於觀塘工業區的家具店Harmony，自5年多前開店，門口已放置大黑板，寫著「一家和女兒一起成長的家具店」。店主Jeffery指由女兒出生到小店開業，只相隔短短半年，一起成長所指的，不單是家具店，爸爸媽媽也要與孩子一同成長。

小店也的確由最初300呎門市，茁壯成長至現時約1,800呎，Jeffery稱仍只是小規模。回想當年，是在陪伴太太養胎期間，萌生開家具店的念頭。當太太懷孕時，他倆常一起做運動、上興趣班，一次學插花後大家都愛上花藝，因想開一家花店，不斷物色家具，慢慢又對家具產生興趣，演變成開家具店。

▲ Jeffery指自己偏愛線條優雅的家具，也被天然實木的質感所吸引，因每件家具都是獨一無二，顏色、木紋、樹結都會有所不同。（受訪者提供）

開店也是希望讓女兒有多一個活動空間，而取名Harmony，則喻意與家人的關係，以及身心和諧。

Jeffery指開業本不高，投資不到10萬元，卻是由零開始邊學邊做，因既不懂家具，也不懂零售。開始時主要逛展覽會，接觸廠商，慢慢建立關係。現時店舖主要銷售以美國木材製造、內地生產的實木家具，他自言喜愛Mid-century modern風格，對五、六十年代簡潔的家具設計特別鍾情。

入行時也曾參考數據分析，選美國木材，是因為美國是少數發達國家，其森林面積是一年比一年多，即代表當地被砍下來的木材，一定少於正在生長的樹木。

他稱，現代人生活煩擾，回到家都會想靜下來，多年前流行白色簡約家居，但太單一的白色，又會給人孤寂的感覺，至近年流行實木家具，是對寧靜和諧的進一步渴求，也更親近大自然，雖然因價格上較昂貴，實木家具仍未是主流。

▲ 當年開班教爸爸幫囡囡紮辮，反應十分熱烈。（受訪者提供）

開班教爸爸紮辮

聽Jeffery創業的辛苦經歷，大多與搬運相關。像創業初期要原本任OL的太太幫忙搬動大型家具，他回想仍覺得自己過分，但當時就只有兩個人經營，別無選擇。到今天他仍會堅持親自送貨。

曾與師傅兩人合力搬一張大床上村屋3樓，是最吃力的一次。

去年夏天在三十多度的天氣下，戴著口罩送貨也令他難忘，但他已預期今夏情況相若！

他稱，數年前曾有一位三十多歲的男客人，購物完後坐下來閒談，說起自己有個與Jeffery女兒差不多大的孩子，卻未必能陪伴孩子成長。Jeffery立刻專心聆聽對方的說話，原來客人患上癌症，並表示經歷過治療、不開心的日子，現在已很平靜，只想把家居重新裝修，讓太太及孩子有一個較好的環境成長，Jeffery坦言感謝客人讓自己參與完成他的心願，大家年紀相若，也不禁聯想到自己要是面對同一處境，會如何自處？

難忘的經歷，還有在店內搞「爸爸幫囡囡紮辮班」，原本只是想藉此宣傳，但及後想到，參加者都是抱著期望而來，還要專程帶小朋友來工廈，因此便落力去做，愈加愈多不同元素，如請朋友來彈琴、紮氣球、預備茶點、為參加者拍攝即影即有照片……

後來有媽媽回應，看到爸爸與女兒互動的過程很感動，這讓自己也有滿足感。

紮辮班其後停辦，除了因為負責當導師的太太重新投入職場，朋友也提醒工廈不適宜有太多小朋友，在店內碰撞到家具也易生意外，因而沒有繼續。

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建立正確價值觀

Jeffery自言是弱勢爸爸，在家中是陪玩角色。他自言對女兒沒有特別的期望，但對自己會有要求。

我相言身教的重要，自己可以去到哪一個高度，那個高度就是女兒的起點。小朋友的內在素質只可倚靠薰陶，不是教她做便可以做到。我常想大人總會有一天先離開，除了外貎、財富，可以留給孩子的，是讓她感受愛，以及正確的價值觀，只有這些才可陪伴她在人生路上找自己的理想。

他也因囡囡的關係不斷閱讀，曾看過一篇印象很深刻的文章，說要教導小朋友有「三心兩力」，包括好奇心、同理心、平常心、內在推動力及意志力。

同理心是能與別人合作的基礎，而個人擁有的一切也源於探索，探索的動力就是好奇心。此外，開心也是一種能力，平常心可讓人在每件事上也感受到樂趣，舉例如自己坐巴士，看到別人坐跑車；或自己有100元，別人有一萬元便不開心，那麼永遠也不會開心，因此希望女兒能享受自己擁有的快樂。

他不諱言教養、選校等都由太太主力，但他相信除了最好最差最貴的，大部分學校分別不大。

即使是happy school，入讀的數年間也可以換校長或改變方針，因此只會盡量在自己能力範圍內找最好的選擇。有朋友會投放全家的資源讓孩子入讀國際學校，很欣賞他們的決心，但對我而言太吃力，因此會選資助小學，女兒成長在我們的家庭，選擇適合我們經濟水平的學校，是理所當然。

終生學習重要性

Jeffery就讀Band 5中學，會考只有3、4分，其後升讀工業學院文憑及理工大學高級文憑課程，畢業後到英國修讀Engineering Business Management碩士學位。他自言是基層出身，升學前從未坐過飛機，留學費用是爸爸的退休金，對曾為家中帶來財政壓力仍自覺不孝，現在身為爸爸，才體會到父母的付出。

▲ Jeffery讓囡囡參與興趣班，不是只要她學，自己也要一同參與，像囡囡學彈琴，回家後會教爸爸，他更經常被女兒指正。（受訪者提供）

但他相信教育，也喜歡學習，習慣用手機應用程式每天平均聽書兩小時。

終生學習是每個人的基本，近年每天看書聽書以及在工作中所學到的，遠遠多於學校所學。上一代和下一代的矛盾爭拗，很多是雙方都覺得自己才是對的……每天看書聽書，雖然吸收得很差，應用的更少，但會知道很多自己不知道的事情，或以前以為對的並不完全合理，因而對知識有多一點敬畏，表達意見時會多留一點餘地，人也和諧些。

Jeffery強調，Harmony只是他人生階段的其中一個舞台，是學習，試錯、修正、成長的地方，他不會記得賣過多少家具、賺過多少錢，最開心是有客人表達喜歡與我們合作，或是回饋說送貨師傅很有禮貌……真正記得的是人情。他自言在40歲的當下，希望可以有不同嘗試，或創造一些幫到人的東西。

近年見過很多不同家居，發現新居入伙、搬遷等，很多戶主最痛苦的問題都與裝修有關，希望能用自己小小的力量，嘗試紓緩一些社會問題，不過現時仍在構思中。

記者︰李越樺