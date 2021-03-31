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【選舉制度】選委會增滅罪防火委員　譚耀宗︰冀增地區基層代表

政治 16:50 2021/03/31

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譚耀宗估計，日後的立法會候選人都是有一定份量和知名度。（資料圖片）

新選舉制度下，特首選舉委員會刪走所有區議會席位，改增港九新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會和地區防火委員會代表。全國人大常委會譚耀宗在電台節目中解釋，上述委員會不屬基本法內提及的區域性組織，而人大常委會希望可增加基層地區代表，遂加入這類地區功能性組織。

他在另外一個電台節目中指，滅罪會和防火會等是政府委任，有經驗，讓選委會有代表地區的聲音。被問到分區委員會成員均由政府委任，但又可選特首，是否有衝突時，譚耀宗指，今次設計上是令選委會選出特首，亦可選出立法會議員，令當選的議員與政府配合會更好，不再出現行政主導，但好多事情都做不到。

立法會參選人日後須在選委會5大界別中獲取2至4張提名票，譚耀宗認為不難，強調做法是希望各界別都認為候選人合適。他又認為，日後立法會候選人要「過兩關」，要求更高，相信候選人有一定分量和知名度，「勢均力敵、旗鼓相當」，有足夠競爭。

譚耀宗在一個電台節目被問到，資深審查委員會成員由特區主要官員出任，是否具公信力，譚耀宗指，官員熟悉法律，又不會參選，認為公信力沒問題，若由民間人士出任，對資料掌握不充足，亦無足夠調查權，形容由國安處審查評估，再由國安委提交意見書，做法細緻，不會胡亂決定。至於屆時會否公開不入閘理由，他指要交由委員會決定，但他自己認為，未必要詳細列出。

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責任編輯：林曉君

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