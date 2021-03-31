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【初步確診】今日錄逾10宗初步確診2宗源頭不明　包括56歲灣仔金御海鲜酒家樓面女員工

社會 16:55 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

當局公布今日錄得逾10宗初步確診個案。（陳靜儀攝）

本港疫情未止，衞生防護中心公布，今日（31日）新增6宗確診個案，包括5宗輸入個案，以及1宗本地源頭不明個案；今日另有逾10宗初步確診個案，大部分為輸入個案，有2宗是源頭不明個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會，交代疫情。

張竹君指出，今日錄得逾10宗初步確診，包括兩宗源頭不明個案，詳情如下：

  • 23歲男子，家住油塘油麗邨智麗樓，任職天花裝修工人，公司在旺角廣東道1131至1133號，曾到觀塘宏利金融中心B座、新都城2期、太古坊。曾一同工作的數名同事須檢疫。
     
  • 56歲女士，家住北角五洲大廈，於灣仔金御海鲜酒家任職樓面，負責開茶。3月29日感到不適，3月31日為最後上班日。她每周上班2至3日，期間會與3名同事食飯，有關同事需要檢疫。3月15日的檢測是呈陰性，昨日（30日）再次檢測後初步確診。

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責任編輯：郭詩詩

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