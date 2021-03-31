港府強烈反對美國人權年報　強調堅定維護香港人權及自由

▲ （經濟日報資料圖片）

美國國務院發表2020年人權報告，批評中國打壓香港民主進程，並質疑一國兩制，是否仍貫徹落實。港府強烈反對報告中對特區的評論，強調人權在香港得到法律全面保障，港府高度重視，並堅定維護香港的人權和各項自由，外國政府不應干預特區內部事務。

政府發言人表示，中央人民政府一再表明，會堅定不移地落實一國兩制政策，又反對報告抺黑港區國安法，強調國家安全屬中央事權，因政治目的詆毀港區國安法，是明顯採取雙重標準的虛偽行為。

發言人又指出，特區享有司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉，法官不會因應政治爭議所引發的案件作出裁決，而且，所有檢控決定不涉政治考慮。

另外，發言人表示，不認同取消4名立法會議員資格，是「試圖限制表達或發表不同政治觀點的權利」，強調全國人大常委會決定，合憲、合法、合理，而且是必要，完全符合《基本法》。

外交部駐港公署則批評，報告就香港事務「胡攪蠻纏」，是大肆污衊港區國安法等中央涉港議程，明目張膽為反中亂港分子撑腰打氣，內容顛倒黑白，對此強烈不滿及堅決反對。

發言人又認為，報告打着「人權」幌子說三道四，實際上是配不上「人權」二字，反指美國自身人權狀況不忍卒視，是對自身人權問題視而不見、置之不理，卻以「人權衞士」自居。

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記者：陳宛彤