【東張西望】被誤導買保險成《東張》苦主　王殷廷嫁人息影開創美容王國

▲ 前港姐王殷廷誤墮保險陷阱。

《東張西望》不時訪問騙案苦主，昨晚(30)節目裡一位名叫Edith的女事主，透過保險從業員買保險，她被告知每年可提取保險金而無阻往後回報金額，不過卻發現保單條款跟保險從業員說法不符，雙方進行交涉。雖然女事主戴著口罩，惟有眼利的網友認出苦主是2000年落選港姐王殷廷。

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現年43歲的王殷廷於10年前嫁人，淡出娛樂圈的她專注發展美甲店生意，之後更將生意擴展至醫學美容。

女事主Edith於節目裡表示，經朋友認識保險經紀X，對方更推薦她購買一份儲蓄投資保險，保險的供款年期為25年，每年供款3萬多美元，至第二年開始每年可提取17150美元的保證金，更不會影響往後每年的回報金額。

起初保險經紀X告之至第四年已可「平手」，甚至乎會有錢賺，不過女事主Edith其後發現至少供至第11年才可以「平手」，而她亦不能拿到保證金額。

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其後她到保險公司查詢，對方承認是保險經紀X出錯，他們願意賠償供款給Edith，惟Edith卻不接受。

Edith於訪問中表現激動，聲言若將本金拿來投置物業，相信回報會更大。而她三年來一直繼續供款，她解釋：「我會一直供，供至25年時依然用這計算方法，如果到時沒法賠償金額，就法庭見啦」。

及後《東張西望》於3月份去信向保險公司查詢，對方回覆表示已經跟Edith達成共識，而Edith亦表示滿意。

有網民發現誤墮保險陷井的苦主正是2000年落選港姐王殷廷，而王殷廷的英文名亦是叫Edith。

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王殷廷前名為王可惠，於2000年參選港姐而入行，當年她奪得健康體態獎，之後加入TVB工作，除了擔任《東張西望》主持，亦拍攝過幾部劇集，包括《皆大歡喜》、《On Call 36小時》等，戲份不多。

雖然星途暗淡，不過王殷廷於2010年升呢為幸福人妻，她跟拍拖三年的圈外男友結婚，婚後她專心打理美甲店生意，高峰時更開設了4間分店，及至2011年她更經營醫學美容中心，除了自已做生招牌外，更於YouTube拍片分享扮靚心得。

而王殷廷育有一對兒子，分別是9歲的Tristan和8歲的Aidan，由於殷廷很喜歡日本，而孩子亦喜歡日語，故安排兒子們於香港就讀日本國際學校。

同場加映：李旻芳訪問