【一線之差】16歲少女中2000萬成最年輕頭獎得主　揮霍無度失婚濫毒終後悔

▲ 英國一名女子在16歲時中頭獎獲得2000萬巨額獎金，不過最終坐吃山空現後悔當初。

正確的理財觀念要從小培養。可是在英國，一名女子在18年前有幸中頭獎，當時16歲的她一夜之間獲得2000萬元，可惜年少無知不懂理財，揮金如土，更加染上毒癮並因毒駕被捕，最終坐吃山空。她其後向當地政府爭取提高購買彩票的年齡限制，希望自己的經歷能警惕年輕的得獎者。

16歲一夜致富揮霍無度

綜合英國傳報道，現年33歲的Callie Rogers，在18年前贏得當地彩票Lotto頭獎，獲得近190萬英鎊，相當於2000萬港元。當時年僅16歲的她成為全英國最年輕的中獎者。在收到巨額獎金後，Callie立即辭去超市收銀員的工作，並展開放縱奢侈的生活。

據報，Callie先是置業再買屋給母親。然後大灑金錢買衣服、化妝品、高價首飾手袋及名車等，並不斷開與朋友派對和出國旅遊。此外，她還花錢買禮物給男朋友，以及貨款給親人。

失婚後開始沉淪毒海

Callie透露，她在中獎後結識了一名男友，兩人旋即結婚及誕下2子。5年後他們感情生變，而2名孩子隨生父離去，令她大受打擊。Callie之後花費1.8萬英鎊（約19萬港元）隆胸，欲重拾自信。不過亦開始沉迷毒品，花達25萬英鎊（約260萬港幣）買毒。

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另一方面，Callie一夜致富令她成為當地紅人，不少人故此親近她，亦坦言自己誤交損友。她憶述，

有人會在酒吧找我，裝成像我的好友。他們會逼我埋單，再將我的故事賣出去。

花光財富靠救濟金度日

其後在2013年，Callie因揮霍過度加上被人所騙，獎金已花光至只剩下2000英鎊（約2.1萬港元）。她曾經因而數度自殺。至2020年12月，Callie與男友駕車外遊時，車輛失控撞進農田。當警察到達後兩人棄車逃走，並拒絕進行呼氣測試。其後遭發現曾吸食大量可卡因，被罰款300英鎊（約3210港元），需遵守宵禁令和被吊銷駕駛執照22個月。

後悔人生向政府爭取調高買彩票歲數

據報，現時Callie靠政府的救濟金過活。她在一個傳媒訪問時表示，正向政府爭取提高購買彩票的年齡限制。她認為合法年齡為16歲過於年輕，亦希望以自己的親身經歷，警惕其他年青人。

那筆錢對於一個這麼年輕的人來說是非常多，即使你說生活不會改變，最後還是會變的，通常不會更好。現在『正常』的生活令我更開心。

而英國已提出修例，將購買彩票的最低合法年齡調高至18歲。

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責任編輯：王明芳