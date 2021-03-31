【選舉制度】譚耀宗：總召集人地位較特首超然　梁振英：有需要便盡力做

▲ 梁振英昨日稱，如有需要願為國家和香港效力。（資料圖片）

選舉委員會設召集人制度，並由擔任國家領導職務的選委出任總召集人。全國人大常委譚耀宗稱，總召集人地位較特首超然，某程度是代表中央，又指達到這個層次的人不多，大家都明白誰可擔任。

昨日特首林鄭月娥在記者會上則指，相信是由政協副主席擔任。現時兩名香港政協副主席分別是董建華和梁振英。被視為大熱的梁振英今日稱，參與選委會是公職，而自己過去長時間從事公職數十年，如果有能力，香港和國家有需要便盡力做。

譚耀宗今日在電台節目中指，香港達到國家級領導人層次的人不多，誰可擔任「大家都明白」，但他認為不需要馬上設立，可待必要時發揮作用。被問及董建華和梁振英誰更適合，譚耀宗則稱，不想評論，對自己和當事人不公道，但若論資排輩時就計年資。

前全國人大常委范徐麗泰昨接受訪問時則稱，選委會總召集人最好是備而不用，因為管理香港的人是行政長官，認為總召集人務必要越俎代庖。她稱，「這個召集人要隱形，因為你沒要出來，不要用這個身份，對香港的事指指點點。」

中方權威專家表示，召集人制度是一項「非常之時、非常之舉」的「兜底條款」，是為了應對新的選舉制度，在運行過程中遇到目前不可預測，而且窮盡現行法律手段無法解決的問題。

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責任編輯：林曉君