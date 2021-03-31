【香港人口】政府推算2029年香港人口增至789萬人　新界居住人口料增約43萬人至440萬人

▲ 政府推算香港人口在2029年將會增加至789萬（黃建輝攝）

政府今日（31日）公布「人口分布推算2021－2029」報告書，推算香港人口在2029年將會增加至789萬。

報告推算結果顯示，在2019年至2029年期間，新界及九龍的人口將分別增加434,300人及63,700人，屆時在2029年，其人口將分別達到440萬人及236萬人；而同期間香港島的人口，則由125萬逐漸減少至113萬。

結果亦顯示，新界就佔全港人口的份額百分比在2019年至2029年期間將會由53%上升至56%；九龍將會由31%下跌至30%；港島則會由17%下跌至14%。

另外，報告亦推算，觀塘區、元朗區及沙田區在2029年將會是人口最多的三個區議會分區，其人口將會分別達到721,200人、708,200人及695,400人。而預計人口增長最大的三個區分別為離島區、北區及屯門區。

就長者人口比例，東區在2029年將會成為長者人口比例最高的區議會分區，由2019年的18.3%升至2029年的29.4%；就工作年齡人口比例方面，離島在2029年將會為工作年齡人口比例最高，將會達至69.2%，另屆時會為最年輕人口比例的區議會分區，為12.2%。

就長者人口數目，觀塘區在2029年將成為全港長者人口最高的區議會分區；元朗區則會成為工作年齡人口及年輕人口最多的區議會分區。

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記者：曾卓鋒