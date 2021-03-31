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【薑蓉事件】姜濤樂意跟譚詠麟合作　姜B不怕會被「燈死」：唔信邪嘢

娛樂 17:52 2021/03/31

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姜濤樂意跟譚詠麟合作。

姜濤今日現身九龍灣「人生照相館」展覽揭幕禮，日前譚詠麟公開點名稱讚姜濤回應「薑蓉」事件有器量有風度，姜濤表示感謝譚校長留意他們這班新人，並樂意跟對方合作。

TVB早前於記招安排藝人鄧智堅自稱「薑蓉」惡搞人氣男團MIRROR成員姜濤，並在台上被馮盈盈、林盛斌喝鬧，隨即惹來批評。而姜濤現身活動時大方稱，林盛斌等無需道歉，並反過來為粉絲的激動行為致歉。

譚詠麟日前大讚姜濤。

【媽媽愛姜濤】帶姜糖女友回家食飯與姜B粉母親相認　父親一句話引爆家庭糾紛陷冷戰

姜濤的回應不但獲網民讚大方得體外，連「樂壇校長」譚詠麟也發文力讚這位後輩。

姜濤今日出席《人生照相館香港站》開幕活動後，被問到譚詠麟曾提議MIRROR一同到TVB參加《聲夢傳奇》交流，姜濤表示好開心，任何表演節目都想參加。

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姜濤被問到有想跟甚麼前輩合作？他笑言很樂意跟校長合作，他稱：「個個都想，沒特別要求同哪個前輩，有表演已經很好。我爸爸媽媽都有聽他（校長）的歌，我都有聽過。」

姜濤有聽校長的歌

被指譚詠麟曾看好的歌手都很不順利，故網民擔心姜B會被「燈神」威力「燈」死，姜濤向傳媒問及「燈」的意思，後來明白後說不怕被「燈死」：「被人稱讚係開心，冇乜信呢啲邪嘢。」

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另外，馮盈盈在節目稱希望跟姜濤合作真人騷，姜B指跟盈盈曾合過，希望她能邀全隊MIRROR，因他自己一個人不識講嘢。

姜濤指稍後會加緊綵排5月演唱會，希望父母會來看，並指父親身體沒大礙，自己都很開心。他又指今次不會騷肌，預告下年有機會開紅館騷才騷。

另外，姜濤於活動分享個人拍照習慣及心得，並獻唱3首個人作品，包括《蒙著嘴說愛你》、《愛情簽證申請》以及新作《Master Class》。

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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