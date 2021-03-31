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【飲食速報】超市推招牌手工酸種麵包　法國有機麵粉+15年酸種烘焙新鮮麵包

休閒消費 17:18 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

超市推招牌手工酸種麵包。（圖片由超市提供）

麵包是很多家庭的早餐或派對上必備食物，有超市推出平民價錢的優質手工麵包，大約$20至$30左右便可吃到高質的手工酸種麵包。

由即日起Bread Pantry在指定超市推出一系列新鮮手工麵包，將獨家進駐近20個香港零售熱點包括Market Place by Jasons、特選惠康分店、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen及Jasons ichiba。

點擊大圖了解詳情：

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Bread Pantry是資深餅廚及麵包烘焙大師Grégoire Michaud的麵包零售品牌，售賣一系列純手工麵包，當中的招牌酸種麵包，經過36小時的漫長發酵過程而製成。

方包及預先切片麵包系列方便以多士爐烘烤，並提供三種口味選擇：稻麥酸種麵包(HK$28)、白酸種麵包(HK$26)，以及全麥酸種麵包(HK$ 26)。

另外，農夫酸種麵包(HK$36) 充滿香醇風味，適合製作三文治與吐司等輕食；而法式麵包 (HK$ 20/4個) 則任何時候都是佐餐的百搭之選。

嚴選優質食材塑造香醇樸實風味

Bread Pantry製作的麵包遵循歷史悠久的傳統食譜，嚴選優質食材，經石窯式焗爐烘烤，烘焙出新鮮滋味麵包。

Bread Pantry 沿用法國布賽 Girardeau 家族 Suire Mill 的有機麵粉、法國 Guérande 海鹽、過濾水，以及經天然培植15年的酸種，從而巧妙取得酸度平衡並塑造香醇樸實風味。

同場加映：更多健康親子早餐推介，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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