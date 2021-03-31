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【談婚論嫁】未婚妻大花筒2個月花$140萬　慳家男悔婚︰高攀不起公主

親子 18:12 2021/03/31

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一名台男在婚姻介紹相認識未婚妻，她2個月花去男方$140萬，未婚夫決定悔婚。

婚姻是一輩子的，2人彼此認定對方決定長相廝守要經過不少考驗。台灣一名男子在婚姻介紹所認識了現時未婚妻，去年拍拖至今年談婚論嫁，最後他決定悔婚，大呻「食人不吐骨，你是公主我高攀不起」，原因未婚妻是大花筒及控制狂，在2個月內已花掉慳家男近$140萬港元，近三分一的身家。

經婚姻介紹所認識未婚妻

該台男向facebook專頁「靠北老婆」投稿分享自己跟未婚妻的經歷，有關帖文於24日（上周三）刊登，他在去年參加婚姻介紹所，認識了現在的未婚妻，2人在去年拍拖，到今年開始計劃結婚，原本蜜月旅行、聘金、婚紗、婚禮細節都談好了。可是該台男現時决定悔婚，大呻︰

我當初真傻，怎麼會被鬼迷心竅了，你一家都是吃人不吐骨頭，你是公主我高攀不起！

被當人肉提款機

他道出未婚妻像視他如人肉提款機，結婚似是基於金錢，包括買新樓要登記她名下、首期及房貸都要男方支付，聘禮加起來就要146萬台幣（約40萬港元）、另要買30萬台幣（約8.2萬港元）的金器、疫情過後要去歐洲蜜月旅行20天，又要他準備60萬台幣（約16.4萬港元）給她血拼買名牌袋。該台男像數極都數不完︰

不僅如此，就連婚紗也必須到沖繩拍，還跟我提「辦副卡」、「掌控薪水」、「喜宴要五星級飯店」、「買車給你」、「婚後不煮飯，三餐要外食吃餐廳」等條件……

蒸發近三分之一身家

該台男很努力賺錢，婚前有1600萬台幣（約437萬港元）的積蓄，直言是「用肝換來的」，每天工作14小時以上。可是短短2個月，辛苦賺來的錢瞬間蒸發了近三分之一。

但是跟你求婚後，短短2個月我就付了500多萬（136萬多港元），我當初怎麼會這麼腦殘跟你求婚，還傻傻的不斷拿錢出來。

他臨崖勒馬，決定悔婚，並奉勸各位準備結婚的網民，千萬不要讓對方知道你賺多少、名下財產有多少，談結婚時對方如果不斷開條件，要你不斷拿錢出來時，就一定要小心！

網民︰遇上詐騙？

許多網友一起熱烈討論，有人質疑事件的真偽，懷疑是「創作文」，不信有人敗了如此多錢才悔婚。其他網民討論婚姻的意義等，部分留言可點擊以下圖片︰

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責任編輯︰王明芳

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