【不日成婚】導演陳茂賢拆解港男港女愛情觀　陳家樂渴望結婚衛詩雅怕有承擔

▲ 陳家樂與衛詩雅出演陳茂賢導演新作《不日成婚》探討婚姻。

陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其等主演的《不日成婚》，導演陳茂賢以輕鬆幽默的方式帶出年青男女對婚姻的看法。當中陳家樂和衛詩雅三度合作再演情侶，默契十足，二人還從演出中悟出婚姻之道。

▲ 陳家樂與衛詩雅在《不日成婚》中第3次合演情侶。（湯炳強攝）

陳家樂感難駕馭喜劇

導演陳茂賢接受TOPick訪問分享《不日成婚》的靈感來源：「故事中的情節有8成都是真人真事，是我親身經歷或聽過的事，我會把男孩對婚姻的看法分作3類：阿佳代表對婚姻猶豫的人；灰熊代表厭倦婚後生活的人；阿健代表連結婚都不知為何物的人，還有分手後的反應描寫，亦非常切合香港情侶，如果作為香港人看這套電影，一定會找到共嗚，因為身邊總有一個阿佳灰熊阿健在左近。」

外表斯文靚仔的陳家樂就指拍喜劇是一種全新嘗試：「我以前拍的都是正經愛情片，今次有喜劇感，一開始覺得很難駕馭又沒有信心，也不明白為什麼要找我演，但導演很好，他安排了圍讀走位試戲，又預了3個月讓我們睇劇本，當真正拍時就好很多。」

▲ 陳家樂與衛詩雅今次終於有Happy ending！（劇照）

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衛詩雅初任製作人

主角陳家樂與衛詩雅今次是繼《很想和你在一起》及《掃毒2天地對決》後第3次合作演情侶，並首次大團圓結局收場。二人戲外皆是老友，衛詩雅就大讚陳家樂有進步：「今次很驚喜，覺得大家都有成長，原來他遇上這樣的劇本會有新的演法，是舊的人但新的相處方式。」

她又笑謂劇情與他們現實中的溝通方式很相似，會打鬧故不需要刻意調節。而遇上接吻戲初時雖然會尷尬，但到Kiss第3下時都會叫：「嚟啦！」相處充滿歡樂。

除參與拍攝外，衛詩雅更首次擔任電影製作人，參與演員及宣傳統籌的工作，更是《不日成婚》成功開拍的功臣之一：「幾年前我已看過劇本，那時候因一些原因突然拍不成，到幾年後，我就再問導演會否拍回這套電影，因為我真的很喜歡，拍不到是損失，便把劇本交上公司，最後終於成功。」

《不日成婚》雖然以喜劇形式演出，但陳茂賢就謂不容許演員有爆肚位：「他們是想加搞笑對白，但我大部分都說不好，要他們跟足對白，連尾音都要跟足，那演戲的節奏便不會出錯。」

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《不日成婚》啟發感情新領悟

談起戲中難忘片段，陳家樂就表示最難忘現代男女分手後的情緒變化：「阿佳與可怡分手後的情緒變化好深刻，香港好多男生一分手，都會先覺得很自由很快樂，慢慢沉澱後就會很想念對方；但女生就相反，一開始像世界末日，後來就會走出來。我也是一個當完結一段關係後，會先迫自己開心的人，之後會很難受，所以電影真的很真實。」

不過，現實中的陳家樂就與戲中害怕婚姻的阿佳相反：「我對婚姻樂觀少少，一開始當然是火熱，慢慢變得驚是很合理，因為餘生很長，但我會努力找方法保鮮愛情，所以我也是期望結婚。」

▲ 衛詩雅與陳家樂對婚姻有不同看法。（劇照）

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衛詩雅：拍拖不是只為別人開心

相反，衛詩雅卻是對婚姻沒有信心的人：「拍完後其實改變了一點，覺得也不用太驚。但我仍然覺得對一個人那麼多年很難，家人無得揀，但伴侶可以揀，我不想在可以選擇下揀錯。而且我是一個自己都未處理好的人，但結婚後就有家庭角色，很怕有責任，不想在未準備的情況下衝動結婚，若勉強結婚及生小孩但處理不好，才是不負責任的行為。」

她表示自己曾在愛情上也是只想讓對方快樂的人，所以戲中一場與邵音音的戲份，讓她很深刻：「看劇本時已經很傷感，當中一句對白『其實你阿媽生你出嚟唔係想你令某某開心，係想你開心。』很觸動到我，原來不需要去令人快樂，是要自己快樂才最重要。」

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陳茂賢也謂創作就是想警剔大家：「在日常生活裏一定會悟出道理，我很想把這些說話告訴大家，千萬不可為了討好別人而忘掉自我，希望大家看畢會記得要先讓自己快樂，別人才會感到快樂。」

《不日成婚》在疫情下上映，三人都表示不為票房擔憂，即使原定檔期是新年加情人節的旺季，也不覺得現時播映會不合時宜。陳茂賢表示：「喜劇拍出來是想令人開心，開心是一個一直流行的話題，因為人就是要無時無刻都開心，所以盡力令觀眾開心就好，永遠不會過時！」

化妝：Miko Wong （Cyrus Lee Team）（衛詩雅）、Khaki Yan （陳家樂）

髮型：WilTam@Indulgence（衛詩雅）、Kenrick Siu（陳家樂）

服裝：Initial （衛詩雅）、Ports V（陳家樂）

場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

首飾：英皇珠寶

記者：陳家瑩

同場加映：林二汶專訪