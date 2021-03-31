【虐殺女童】繼母結案陳詞指婚後便成為繼母　強調想疼錫兄妹但用錯方法

▲ 5歲女童涉被父親及繼母謀殺，控辯雙方今於高等法院進行結案陳詞。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（31日）於高等法院續審。繼母一方今午展開結案陳詞指，當繼母與父親結婚時，她便成為了繼母，而在我們的文化中，甚至是童話故事中，繼母都被塑造成邪惡的，但沒有人一開始就是邪惡的，她亦很想疼錫兩兄妹，最終卻用錯方法。

代表涉案繼母的大律師羅志霖今於結案陳詞中指出，繼母的確曾以藤條、拖鞋虐打女童Z和兄長X，這些都是事實，而繼母與涉案父親亦的確沒有及時帶Z求醫，夫婦二人必須為此承擔責任，因此兩人早已承認虐兒罪，亦願意承認誤殺罪，但問題是本案真的是一宗謀殺案嗎？



羅指出，案中1名小女童失去性命，陪審團對她有同情心是十分自然的事，但為公平起見，陪審團亦要從繼母的角度出發，試想案發5個月期間，在她身上發生了什麼事。



羅續指，陪審團除了知道她有虐打小朋友外，她的人生中亦發生很多不幸的事件，包括曾兩度被強姦、父母離異、婚姻失敗，而繼母亦只有一個朋友。當繼母遇上涉案父親後，很快便搬進對方的寓所，但發現事態發展未如所願，故一對年輕夫婦希望遷出單位，展開屬於他們的生活，並以為從此可以快樂地生活下去，但生活往往充滿事與願違。

羅指出，繼母於2017年9月辭去兼職工作，成為全職家庭主婦，明顯地這是錯誤的決定。羅指出陪審團作為有生活經驗的人應該理解，繼母當時年僅27歲，並沒有照顧3個小朋友的經驗，她很想做好，亦自信有能力做好，但日復日的挫折，包括做不完的家務和不聽話的小朋友，使她覺得自己十分失敗。而作為繼母，亦需花上數以年月計的耐性，去贏得小朋友的愛和信任。

面對這些困難，繼母曾向丈夫求助，但丈夫卻幫不上忙，繼母因此感到無助和失望，她開始出現無法入眠和頭痛等徵狀，身心俱疲。加上繼母需經常留在家，負責照顧小朋友的傷口，亦因擔心小朋友的傷口被發現而無法帶他們外出，羅形容繼母當時根本看不到出口。

針對繼母案發時的精神狀況，羅指出兩名精神病醫生有截然不同的診斷，但從常識角度出發，案中的微信紀錄反映了繼母當時的實況，加上要面對家中的經濟困難和外祖母病逝，所有事情加起來，羅質疑陪審團是否仍能肯定繼母當時完全沒有任何精神問題？她的判斷力真的沒有受影響？羅要求陪審團考慮，若然他們是繼母的朋友，在閱讀過有關對話紀錄後，會不會建議她去求醫？會不會擔心她的精神狀況？

羅又指，要裁定繼母謀殺罪成，陪審團必須肯定，繼母在虐打、飢餓Z時，和拒帶她求醫時，是有意圖對Z造成身體嚴重傷害。羅指出，雖然控方毋須證明被告能預視到Z的死亡，但事實上繼母又能否預計到，Z的胸腺會因此而退化，以致細菌入血？

羅又指，控方嘗試營造繼母憎恨兩兄妹的形象，因此有意圖對Z造成身體嚴重傷害，但事實上繼母真的如此憎恨兩兄妹嗎？羅指出從微信紀錄可見，繼母發現Z有言語問題，她是負責帶Z到醫院檢查的人，她更確保幼兒園知悉事件，而且會作出跟進。又例如繼母曾十分著緊地為X買生日蛋糕，亦有為3名小朋友準備新衣過新年，當繼母做這些行為的時候，她真的憎恨兩兄妹嗎？

控方於審訊期間，特地刻劃出6次事件，以證明繼母有意圖對Z造成嚴重身傷害，但辯方指這全是誤解，包括事發前一晚夫婦二人跟Z玩「飛高高」一事，羅質疑繼母當時怎會容許父親將Z的頭部撞上天花？觀乎微信對話，繼母早於2017年11月15日起，已多次提醒父親不要打Z的頭部，以免遲遲未能帶她求醫。

羅續指，雖然繼母沒有帶Z求醫，但她亦有為Z準備消炎藥和抗生素等，這些藥物是否有用是一回事，但至少繼母已盡她所能照顧Z，甚至在Z去世的當天，繼母亦有嘗試為她進行急救，若然她真的不在意Z，她大可以坐在一旁等救護員到場，若然她真的希望Z死，為何要為Z急救？

針對繼母的判斷力，羅指出無可爭議Z的胸腺的確有萎縮，但卻沒有證據指繼母意識到這件事。即使繼母的友人亦曾懷疑Z的身體狀況是否有問題，但繼母仍然覺得Z只是故意跟她賭氣，反映繼母的判斷力的確出現問題。

羅最後指，本案是一宗不幸的案件，當繼母與父親結婚時，她便成為了繼母，而在我們的文化中，甚至是童話故事中，繼母都被塑造成邪惡的，但沒有人一開始就是邪惡的，她亦很想疼錫兩兄妹，亦想把他們教好，亦認為他們有能力做好，最終卻用錯方法。羅指出涉案繼母成為了一個壞繼母，但她只是不懂得做一個好繼母，卻從來沒有意圖對Z造成嚴重身體傷害。案件明(4月1日)續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝