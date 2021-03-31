通識科將改名「公民與社會發展科」　課程發展議會倡9月中四級起推行

▲ （經濟日報資料圖片）

課程發展議會與考評局公開考試委員會今日（31日）通過4科的優化方案，並向教育局提出建議。其中通識教育科會改名為公民與社會發展科，仍屬必修必考科目，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容，但不設校本評核（即獨立專題探究），並會為學生提供前往內地學習機會。課程發展議會期望教育局盡快接納建議，讓優化方案2021／22學年在中四級開始推行，而現時正修讀高中課程的學生會沿用現有課程。

課程發展議會與考評局公開考試委員會，經詳細審議高中4個核心科目相關科目委員會提出的優化方案，並省覽經學校問卷調查、學校簡介會，以及焦點小組等蒐集的意見後，通過4科的優化方案。

其中，中國語文科及英國語文科主要是精簡、整合必修和選修部分，以及減少公開評核試卷數目或優化試卷設計；數學科不涉及課程和考評的改動，但會向教師和學生清楚說明，為照顧學生多樣性，學校可讓部分學生只修讀數學科必修部分的「基礎課題」及部分「非基礎課題」，並把延伸部分的課堂納入於常規時間表內。通識教育科會改名為公民與社會發展科，仍屬必修必考，但不設校本評核，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容，並會為學生提供前往內地學習機會。整體而言，四科的優化方案可釋放約100至250小時，有助學校提供更多元化的課程及照顧學生的多樣性。



此外，課程發展議會與考評局公開考試委員會今日在聯席會議上，通過由2021／22學年，中四級開始停止開設組合科學和綜合科學科，以騰出空間，讓開設相關科目的學校可同步優化其課程，學生亦可按意願選擇修讀與STEM相關的選修科目或應用學習課程。

課程發展議會主席譚嘉因教授表示，欣見學界對優化方案作出積極回應，亦深信待優化方案落實後學校領導人員會做好變革管理，又認為優化方案減輕學生考試壓力，對於所有學生都有裨益，學校可以配合其校情及學生需要，靈活運用所釋放的課時，為學生創造空間，照顧他們不同的興趣、能力和抱負，讓他們各展所長。

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記者：黃悅晴