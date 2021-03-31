【確診大廈】袁國勇指均益大廈3期B座疑共用天井現垂直傳播　2樓以上10室單位居民全撤離

▲ 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇講解視察情況。（曾秋文攝）

本港今日（31日）新增6宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地源頭不明個案，患者居西營盤均益大廈第三期B座，樓下同座向單位早前亦有一家人確診。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，該大廈3樓及4樓的10跑單位均有人染疫，疑因共用天井導致出現藏有病毒的空氣出現垂直傳播，因不排除再現病例，故建議大廈2樓以上10室單位居民全部撤離，其他居民須強制檢測。

衞生署工作人員﹑衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（31日）傍晚約6時抵達均益大廈第三期，調查患者的感染是否涉及環境因素，袁國勇其後於傍晚約7時亦到場視察，更與其他工作人員一同穿上了保護衣進入大廈，逗留了約半小時。

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袁國勇視察後表示，確診者分別居於3樓及4樓10號單位，他們互不相識，亦沒有時常在樓下酒樓飲茶食早餐，但單位居民共用天井位，他們在使用廁所及廚房時，開抽氣扇有打開窗，當空氣被抽出去時，室內環境會造成負壓，令天井位窗口的空氣會進入室內。

袁國勇解釋，兩個單位的廁所及廚房均對住天井位，

3樓10號單位一家3口確診，其中1人病毒量很高，當他在煮食或沖涼時，呼吸或咳嗽所呼出來的暖空氣，會形成一個煙囪效應，若樓上單位同時打開窗或抽氣扇，這些暖空氣便會由下面帶上上層單位，令單位內的人士受感染。

袁國勇續言，另一個較低的傳播可能性是，如單位地渠去水位的水量不夠，U型隔氣管功能或因此失去，當3樓染疫單位開抽氣扇時，負壓情況有機會將去水渠的病毒抽回至上層單位，造成感染，但相信有關機會不高。

袁國勇說，由於未知煙囪效應會否影響同座向其他樓層者，而兩個單位的染疫個案相隔10多日出現，擔心中間已有人受感染，不排除再有病例，因此向衞生防護中心建議安排大廈2樓以上的10室單位居民全部撤離，大廈其他居民要做強制檢測。

他提及，該大廈9號單位雖與10號單位也是向住同一天井位，但專家檢視渠管後兩邊的單位都沒有好大的共通位，糞便渠亦是分開，無人改換過設計，故暫不會撤離號單位的居民，但因煙囪效應可能會影響對面單位，故特別呼籲9號單位的居民盡快檢測。

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環境局及屋宇署代表指，大廈於2013年曾修理過渠管，現場觀察渠管非常新﹑無任何明顯破損，因此相信由渠管傳播風險不大。

袁國勇亦言，大廈天井位﹑走廊﹑環境等都很乾淨，亦無藏有垃圾，衞生環境不錯，

同以前我地去北角那些（大廈）污糟邋遢﹑臭到不得了的情況很不同，這裡的安全度都高，所以居民不要「拖篋走」了。

張竹君今日在疫情記者會上表示，患者是一名25歲男子，感染源頭不明，其居所同座向樓下單位一家三口曾於3月中確診，3月17日當晚亦已封區強制檢測，患者當時曾檢測呈陰性，現時事隔10多日之後，該廈需再接受強制檢測。

她稱，中心都擔心大廈仍有患者處於潛伏期，及有環境因素影響，故派員到場了解；而患者於砵蘭街46-52號一物業管理公司擔任文職，3月29日有流鼻水症狀，當日最後上班。

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記者：陳曉瑩